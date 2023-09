It-alert, rinviato il test del Lazio: ecco perché. Confermato in Valle d’Aosta e Veneto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È rinviato il test di It-Alert nella Regione Lazio, che era previsto alle 12 del 21 settembre. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal Dipartimento della Protezione Civile.

Perché è saltato il test nel Lazio

Perchè è saltato il test? La Regione Lazio ha comunicato che è saltato a causa dell’allerta gialla per temporali prevista su tutto il territorio. «Le date dei test, come previsto dal regolamento - spiegano a It-alert - possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza. La nuova data sarà comunicata su www.it-alert.gov.it. La sperimentazione, già avviata in altre regioni italiane e che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. L’obiettivo di It-Alert è di favorire l’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile».

Test confermato in Valle d’Aosta e in Veneto

l test è invece confermato in Valle d'Aosta e Veneto: lì il 21 settembre, intorno alle ore 12, sui cellulari accesi e con connessione telefonica di chi si troverà in Val d'Aosta e in Veneto o nelle aree limitrofe di questi territori, arriverà un nuovo messaggio di test It-alert. Questo tipo di tecnologia consente agli operatori telefonici di inviare messaggi a chiunque – indistintamente e impersonalmente – si trovi in prossimità dell'area interessata coperta da specifiche celle di trasmissione della rete cellulare di uno specifico territorio.

É un sistema unidirezionale: nessun feedback

Il sistema è unidirezionale (dall’operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento.

Ecco le date dei prossimi test

I prossimi test a livello regionale proseguiranno secondo un preciso calendario: il 26 settembre sarà la volta di Abruzzo e provincia Autonoma di Trento; il 27 settembre test in Liguria, il 13 ottobre nella provincia Autonoma di Bolzano. Per il Lazio sarà presto definita una nuova data.