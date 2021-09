It manager alla prova della pandemia: più cyberattacchi, servono più competenze

3' di lettura

Una cattiva notizia, largamente preannunciata, e una invece che lascia ben sperare. In Italia, il 55% dei team attivi nell'ambito della sicurezza ha registrato nel 2020 una crescita nel numero di cyberattacchi; per contro, l’aumento delle sfide in questo ambito durante il lungo periodo pandemico ha rappresentato per i manager informatici un’opportunità unica per ampliare le proprie competenze. A dirlo è uno studio indipendente condotto tra gennaio e febbraio 2021 da Vanson Bourne per conto di Sophos su un campione di 5.400 decision maker dell’area It di aziende di medie dimensioni di 30 Paesi, Italia compresa.

Il dato a cui guardare con attenzione, rimanendo al campione italiano, ci dice che la stragrande maggioranza dei responsabili It (e dei rispettivi gruppi di lavoro) costretti a far fronte a un aumento dei cyberattacchi e a un carico di lavoro più pesante per la gestione della sicurezza (parliamo di circa l’80% del totale) ha confermato di aver ottimizzato nel corso degli ultimi dodici mesi le proprie competenze e conoscenze sulla sicurezza. Una tendenza registrata praticamente in tutti i settori presi in esame dalla ricerca, con in testa l’Istruzione, il Retail e la Sanità.

Loading...

“Il 2020 è stato un anno che ha posto sfide senza precedenti per i team It”, ha osservato in una nota Chester Wisniewski, principal research scientist di Sophos, evidenziando come l’emergenza Covid-19 abbia indotto molte aziende a mettere a punto team di figure qualificate in grado di unire talenti interni ed esterni e a introdurre piattaforme di sicurezza in grado di combinare l’automazione intelligente con la competenza umana nella caccia alle minacce.

“Non si può tornare indietro”, questo il monito dell’esperto di Sophos, che ha ribadito l’importanza di gestire il tema della cybersecurity e degli attacchi informatici attraverso una strategia e risorse umane adeguate. Lo scenario che lo studio descrive a livello mondiale, del resto, non lascia molto spazio alle improvvisazioni. Le richieste rivolte ai team It, per esempio, sono aumentate man mano che la tecnologia è diventata il fattore chiave per le aziende.

Il carico di lavoro complessivo del reparto informatico (esclusa la sicurezza) è cresciuto nel 63% dei casi mentre il 69% dei manager intervistati ha confermato un incremento del carico di lavoro relativo specificamente alla cybersecurity (con il 61% dei team It che ha segnalato un salto in avanti del numero di cyberattacchi scagliati contro la propria azienda).