«It», il secondo capitolo dello spaventoso horror tratto da Stephen King Questa settimana nelle sale arriva la seconda parte del film ispirato all'omonimo romanzo del maestro del brivido. Nel cast Jessica Chastain e James McAvoy di Andrea Chimento

2' di lettura

Uno degli horror più attesi dell'anno è il grande protagonista del weekend in sala: «It – Capitolo 2», seconda e ultima parte del progetto ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King, punta a conquistare la vetta del box office dopo il grande successo del film precedente.

Sono passati 27 anni dalla fine del primo capitolo e il Club dei Perdenti dovrà riunirsi per sconfiggere l'entità malvagia che si prepara a terrorizzare ancora la cittadina di Derry. Solo uno di loro, però, si ricorda del patto che avevano fatto da ragazzini e convincere gli altri a tornare non sarà affatto semplice.

A una vicenda che prevede una vera e propria ripetizione di quanto avvenuto in passato, il regista Andy Muschietti risponde riproponendo dinamiche narrative e stile visivo già mostrati nel film precedente.

IT - Capitolo due

Sicuramente si tratta di una scelta coerente con quanto viene raccontato, ma anche di un'idea limitante nei confronti di un film che sorprende meno del suo predecessore, anche a causa di una certa confusione in fase di sceneggiatura in diversi passaggi.

I brividi, a ogni modo, non mancano, soprattutto in una seconda parte che è un vero e proprio tour de force per lo spettatore meno avvezzo a prodotti di questo tipo: diverse anche le sequenze particolarmente violente, seppur non sempre bastino ad aumentare l'adrenalina di un film che appassiona a fasi alterne.