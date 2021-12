It Takes Two è il gioco dell'anno ai The Game Awards 2021. Tutte le novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una favola moderna - qualcuno scriverà figlia del lockdown - si aggiudica il premio di videogioco dell’anno alla kermesse inventata da Geoff Keighley che quest’anno ha riservato numerose sorprese.

Ecco il Goty 2021.

Votato al 90% dalla giuria specializzata e al 10% dai voti del pubblico, It Takes Two di Electronic Arts è il videogioco dell'anno ai The Game Awards 2021 di Geoff Keighley. Favola moderna e leggera, intelligente e ironica dove il giocatore è chiamato a cooperare. It Takes Two è un videogioco d’autore scritto da Josef Fares il game designer di Brothers: A Tale of Two Sons. Vince anche nella categoria Family Game e Best multiplayer

Loading...

It Takes Two: “Insieme è meglio”

Elden Ring, il trailer in italiano

Una trailer questa volta in italiano per capire qualcosa di più della mitologia creata da George R.R. Martin – autore della serie best seller per il The New York Times, le Cronache del ghiaccio e del fuoco – e del mondo che FromSoftware ha sviluppato per un videogioco che promette di essere l’evento del 2022: Elden Ring.

ELDEN RING - Story Trailer

L’annuncio più intrigante? Thirsty Suitors

Rivelato un nuovo action-adventure di Outerloop Games, autori di Falcon Age, e pubblicato da Annapurna Interactive. Protagonista Jala, una ragazza che torna nella sua citta natale per il matrimonio della sorella e che deve affrontare tutti gli errori del passato e le aspettative deluse quando se ne è andata.

Thirsty Suitors - Official Reveal Trailer

Il primo gameplay di Hellblade II Senua's Saga

È stato mostrato il primo gameplay di Hellblade II Senua's Saga, di Ninja Theory. L’uscita invece non è stata rivelata ma sarà nel 2022.È tra i vdeo che hanno più impressionato.