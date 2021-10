Ita, il 15 ottobre il primo volo: ecco quanto costano i biglietti

5' di lettura

Ita, la cosiddetta «nuova Alitalia», comincerà a volare il 15 ottobre. La sera del 14 ottobre ci sarà l'ultimo volo di Alitalia, che dal giorno successivo cesserà di essere una compagnia aerea, perché non avrà più la licenza e il Coa, il certificato di operatore aereo.

Vediamo quanto costano i biglietti. Da segnalare le difficoltà a trovare il sito della nuova compagnia, lamentate da molti clienti. L’indirizzo web comunicato a fine agosto è www.itaspa.com, tuttavia facendo la ricerca su Google finora si veniva reindirizzati su un sito Alitalia. Solo inserendo l’indirizzo nella barra in alto del pc o dello smartphone si trovava il sito di Ita. Oppure bisogna rivolgersi alle agenzie di viaggio. Non c’è un call canter per acquistare i biglietti.

Come si comprano i biglietti

Dai tentativi che abbiamo fatto stamattina la situazione sembra migliorata. Facendo la ricerca su Google siamo finalmente stati indirizzati in modo corretto sul sito di Ita. Una scritta in evidenza avverte: «Gentile cliente, il sito su cui stai navigando è una versione provvisoria in attesa della realizzazione di quella definitiva. Stiamo lavorando a un nuovo sito per soddisfare le tue aspettative». Una seconda scritta aggiunge: «La vendita dei biglietti è al momento effettuata per conto di Italia Trasporto Aereo S.p.A. da Alitalia Sai Spa in A.S.», cioè l’Alitalia commissariata. L’impostazione, il linguaggio («Gentile cliente...»), la grafica sono quelli di Alitalia. Del resto Ita non è altro che un pezzo della vecchia compagnia, ridimensionata, con 2.800 dipendenti anziché 10.500, 52 aerei, meno di metà della flotta precedente al Covid.

Il marchio

Manca solo il nome, che Ita non ha potuto rilevare direttamente dai commissari perché la Commissione Ue ha imposto la «discontinuità economica». I commissari hanno messo in vendita il marchio Alitalia. Ita è interessata a comprarlo con un’offerta al ribasso, rispetto al prezzo base di 290 milioni per il quale non ci sono state offerte. Si vedrà nelle prossime settimane come finirà la gara, è probabile tuttavia che sia Ita a compare il marchio nella terza tornata, quando i commissari potranno trattare direttamente con chi vogliono.

La rotta Milano-Roma in concorrenza con il treno

Il maggior numero di voli è sulla rotta da Roma Fiumicino a Milano Linate. Il 15 ottobre ci sono 17 voli da Fiumicino a Linate e 18 nella direzione opposta. Questo sorprende perché la rotta è servita anche dall’alta velocità ferroviaria e sia il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini sia il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, hanno detto di voler studiare l’integrazione treno-aereo. Altavilla ha detto che ci sono contatti con le Ferrovie dello Stato per un «biglietto unico» Ita-Trenitalia. Anche l’a.d. di Fs, Luigi Ferraris, lo ha confermato. Ma per ora non c’è nulla di concreto e le due società si fanno concorrenza.