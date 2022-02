Ita, accordo con Neos: voli da Roma per Maldive e Dubai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accordo di collaborazione tra Neos e Ita. La compagnia presieduta da Lupo Rattazzi ha annunciato «un nuovo accordo di feederaggio con Ita Airways per offrire la possibilità di sviluppare una rete più ampia e capillare di collegamenti aerei in Italia e verso destinazioni estere, estendendo il numero di aeroporti in connessione da tutta Italia, in particolare dal Sud». È prevista una collaborazione tra i voli di Ita dal Sud per Fiumicino e i voli di lungo raggio di Neos da Roma per alcune destinazioni turistiche. Non ci sono invece passi avanti per il progetto di Msc che il 24 gennaio ha presentato una manifestazione d’interesse non vincolante per acquisire la maggioranza di Ita, con Lufthansa come partner. La data room non è stata aperta. Ita è in attesa di comunicazioni dal governo.

Connessione con i voli per Maldive, Dubai, Repubblica Dominicana

Ita non ha fatto comunicati, pur confermando l’accordo con la compagnia controllata al 100% da Alpitour. «In questa prima fase, l’accordo - ha detto Neos - permetterà di unire tutti i voli di Ita Airways ai voli di Neos che da Roma Fiumicino partiranno verso Maldive, Repubblica Dominicana e Dubai, tutte mete aperte per turismo».

Gli aerei

Nella nota non si fa riferimento al code sharing, che in questa fase dovrebbe essere escluso, secondo fonti vicine al dossier. Neos ha una flotta di 15 aerei Boeing, composta da 5 B737-800, 4 B737-8 Max, 6 B787-9 per il lungo raggio



Potenziare i collegamenti dal Sud

«Le due più importanti compagnie aree nazionali, Neos e Ita Airways, hanno infatti avviato una collaborazione - prosegue la nota di Neos - per potenziare i collegamenti nel nostro paese, così da proporre anche a città quali Bari, Brindisi, Catania, Palermo e Lamezia Terme più combinazioni per raggiungere i principali aeroporti nazionali. In quest’ottica, Neos ha lavorato ad un flusso di prenotazione in grado di dialogare con le piattaforme delle due compagnie aeree e vendere voli in connessione».

L’obiettivo è sviluppare l’accordo

«Si tratta di un primo tassello che ha posto le basi per un progressivo sviluppo, che porterà a un ampliamento delle rotte e delle destinazioni raggiungibili comodamente con un unico check-in e un singolo imbarco del bagaglio. L’obiettivo è favorire quante più connessioni possibili, rendendo semplici e agevoli ai clienti le procedure di imbarco e sbarco, anche in caso di più voli: questo permetterà di incentivare i viaggi anche da località meno servite, oltre ad offrire uno spettro più ampio di collegamenti in tutto il mondo, utile sia ai clienti finali, sia alle agenzie di viaggio».