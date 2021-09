Ita, aerei Alitalia acquistati per 1 euro. I commissari replicano: «Semplificazione fuorviante»

4' di lettura

C’è un interrogativo nella complessa transizione da Alitalia alla nuova società pubblica Ita che tocca più di un milione di persone. Riguarda i clienti più assidui della vecchia compagnia, i «frequent flyer», soci del «Programma MilleMiglia», che prevede l'accumulo di punti per ogni biglietto comprato, utilizzabili per ottenere biglietti per voli gratuiti.

Con la chiusura dell'attività di Alitalia, fissata per il 14 ottobre, le miglia accumulate nel piano di fidelizzazione non potranno più essere usate per voli futuri, perché dal 15 ottobre volerà Ita. Che il 6 settembre, hanno riferito fonti sindacali, ha mostrato ai sindacati la lettera dei commissari di Alitalia che accetta l’offerta di Ita per l’acquisto del lotto «aviation» al prezzo di un solo euro (1 euro).

Loading...

La replica dei commissari

Dopo la pubblicazione di questa notizia sul Sole 24 Ore, i commissari di Alitalia, Giueseppe Leogrande, Gabriele Fava e Daniele Santosuosso, hanno fatto una precisazione. Secondo una nota dei commissari, «affermare che Alitalia venda a un euro la sua flotta è una semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette. I commissari - prosegue la nota di Alitalia - sono quindi costretti a smentire le ricostruzioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani. L'operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione europea, è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge». Ita, che ha mostrato la lettera ai sindacati, non ha fatto commenti. Un silenzio eloquente.



Come si stabilisce il prezzo

Fonti autorevoli hanno confermato al Sole 24 Ore che l'offerta di Ita è di 1 euro. Sul valore di cessione del lotto «aviation», che comprende 52 aerei secondo il piano industriale di Ita, la nota dei commissari, emessa dopo aver sentito il Mise, non fa chiarezza. I commissari fanno riferimento ai valori attivi e passivi, senza chiarire quale sarà la componente di debiti finanziari che eventualmente accompagnerà i beni trasferiti. Di solito, nel calcolare il valore di una cessione di ramo d’azienda, i debiti finanziari si aggiungono al prezzo pagato per cassa, che in questo caso - secondo le fonti del Sole 24 Ore - è di 1 euro. Perché Alitalia - spiega una fonte - non ha la proprietà degli aerei da cedere, sono in leasing. Non è chiara neanche la forma legale con cui verranno trasferiti i cespiti.

Ita non può ereditare il programma MilleMiglia

Ita, controllata dal Mef, non può ereditare il MilleMiglia. Lo ha vietato la Commissione Ue nelle condizioni di «discontinuità». Nel comunicato in cui ha annunciato il via alla vendita dei biglietti (che al momento sono venduti dalle strutture di Alitalia) dal 26 agosto, Ita ha detto: «La compagnia ha anche completato la progettazione di un nuovo e innovativo programma di loyalty, totalmente incentrato sulle esigenze di flessibilità e di accessibilità ai voli dei clienti, e conta di avviare a breve la procedura di scelta del fornitore tecnologico per la gestione del programma». Nulla si sa della sorte del MilleMiglia.