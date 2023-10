Ita Airways, la battaglia legale dei piccoli sindacati contro il decreto che blocca le cause dei lavoratori in cigs

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Tutto ciò che ha consentito a Ita di volare il 15 ottobre 2021 è ciò che le ha ceduto Alitalia, senza questo Ita non avrebbe fatto alzare neppure un aquilone». Giuseppe Marziale è uno dei 15 avvocati intervenuti oggi in una conferenza stampa al Senato, coordinata dall’avvocato Carlo Guglielmi e organizzata dai piccoli sindacati che contestano il decreto-legge del governo che ha lo scopo di bloccare il contenzioso dei lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia Ita Airways.



Un contenzioso di 1.200 lavoratori



Le sigle Cub Trasporti, Usb, Navaid e presente anche Assovolo, hanno presentato una forte linea di opposizione legale alla norma “interpretativa”, l’articolo 6 del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 25 settembre (pubblicato come decreto n. 131 del 29 settembre), con la quale il governo, in maniera retroattiva, vuole cambiare le norme sulla cessione di ramo d’azienda per evitare che, dopo tre sentenze favorevoli ai lavoratori, ci siano altri giudici che ordinano l’assunzione in Ita dei dipendenti dell’ex Alitalia lasciati in cigs. Sono 3.500 gli ex dipendenti di Alitalia rimasti in cigs nella vecchia società in amministrazione straordinaria. Di questi almeno 1.200 hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere da Ita, invocano l’art. 2112 del codice civile, che prevede il trasferimento dei lavoratori in caso di cessione di ramo d’azienda.

Il passaggio da Alitalia a Ita

Il governo Draghi, sotto il quale era avvenuto il passaggio delle attività, aveva escluso la cessione di ramo d’azienda, per far partire la nuova mini-compagnia più leggera nei costi del personale, quando il presidente era Alfredo Altavilla. La vendita degli slot, delle rotte, la cessione di 52 aerei in leasing da Alitalia a Ita sono stati qualificati ufficialmente come cessioni di singoli beni, non come vendita di ramo d’azienda. I lavoratori che hanno fatto causa e i sindacati minoritari (non Cgil, Cisl e Uil) hanno eccepito che se fosse una cessione di singoli beni, per la tutela dei creditori dell’amministrazione straordinaria Alitalia, non avrebbe senso che la vendita del complesso fosse avvenuta al prezzo di un solo euro.

Tre sentenze favorevoli e 34 contrarie

Ci sono state tre sentenze favorevoli ai lavoratori e 34 contrarie. Alcuni legali e sindacalisti fanno notare che le sentenze contrarie ai lavoratori sono state pronunciate da giudici che non hanno chiesto alla compagnia di mostrare il contratto di vendita da Alitalia a Ita. «Il contratto era stato secretato, adesso è spuntato fuori», ha osservato Marziale. L’avvocato Pierluigi Panici ha mostrato il voluminoso contratto di vendita da Alitalia a Ita, ironizzando: “per un euro non si potrebbe comprare questo documento di 245 pagine, come è possibile che per un euro sia stata ceduta l’attività di Alitalia a Ita se non fosse una cessione di ramo d’azienda?”.

I rischi per la cessione a Lufthansa

Il contenzioso è sensibile per il governo, perché se la magistratura ordinasse l’assunzione di centinaia di lavoratori, aumenterebbero i costi per Ita e questo potrebbe influenzare, fino a far naufragare, la cessione di Ita a Lufthansa. L’operazione è in ritardo, perché a circa quattro mesi dalla firma l’accordo tra il Mef e Lufthansa non è ancora stato notificato alla Commissione Ue.Del resto, in una nota del 14 giugno scorso consegnata ai tribunali dagli avvocati di Ita, Francesco Gianni e Paolo Quaini, si legge che la cessione a Lufthansa «si fonda su taluni presupposti essenziali ed imprescindibili», tra cui che «non si verifichi un cambio di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia (...) per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a Ita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 codice civile». Secondo il Mef non è necessario modificare gli accordi con Lufthansa per evitare che la mina del contenzioso faccia saltare la vendita. Il governo però ha appena approvato questo decreto con una norma «interpretativa», con effetto retroattivo, per bloccare le cause dei lavoratori. Questo significa che ci sono delle preoccupazioni.