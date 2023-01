Ita Airways, da Cagliari tariffe agevolate per Roma e Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il momento è l'unica certezza: da Cagliari per Roma e Milano (andata e ritorno) si volerà a tariffe agevolate con Ita Airways. L'assessorato regionale dei Trasporti ha autorizzato la compagnia di bandiera alla vendita dei biglietti per le rotte in continuità territoriale Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate.

La continuità territoriale

Si tratta del bando che consente alle compagnie aeree di garantire, dietro compensazione economica, i collegamenti a tariffa calmierata (non superiore a 50 euro) tra gli scali sardi (Cagliari Elmas, Olbia e Alghero) e Roma e Milano.

Situazione transitoria

Il servizio viene garantito, attualmente e sino al 16 febbraio, da Ita e Volotea che hanno deciso di rinunciare anche alle compensazioni economiche. Una situazione transitoria in attesa che venga definito il nuovo bando e quindi siano assegnate rotte e risorse economiche. Proprio per questo motivo la Regione ha predisposto il bando che complessivamente vale 52 milioni di euro, per garantire i collegamenti tra la penisola e i tre aeroporti sardi per il periodo che va dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024.

Ita arriva prima a Cagliari

Alle tratte che avevano come riferimento Cagliari avevano partecipato Ita e Volotea. La compagnia di bandiera aveva ottenuto il punteggio massimo pari a 78,49 sulla rotta Cagliari Fiumicino, forte del ribasso d'asta del 53,1%. Punteggio massimo anche sulla tratta Cagliari Milano-Linate per l'unica offerta pervenuta da Ita: ha ottenuto 79 punti con un ribasso del 50,3%.

Un passaggio fondamentale

Per l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro si tratta di un passaggio fondamentale per il settore del trasporto aereo. «Questo passaggio, con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo - fa sapere - consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli in continuità da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente. Come previsto dalla normativa europea di settore, ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l'assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l'aeroporto di Olbia».