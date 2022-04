Ita Airways fa rotta sulla Sardegna: collegamenti al via dal 15 maggio

Servizio senza compensazioni

Il caro carburante, e i rincari del 40 per cento (come annunciato proprio il 24 marzo) non andranno a influire sulla decisione della compagnia di bandiera di coprire le tratte sarde. «Nonostante il momento di profonda incertezza anche a livello mondiale, la Compagnia di bandiera ha deciso di volare senza compensazioni da parte della Regione Sardegna garantendo egualmente un servizio pubblico a sostegno della popolazione sarda per dimostrare la sua volontà di contribuire fattivamente al Sistema Paese ed essere un pilastro per la connettività e lo sviluppo economico dell'Italia - si legge nella nota -. Ita Airways continuerà a lavorare insieme a tutti gli stakeholder coinvolti per permettere che tale operazione rappresenti un'opportunità di valorizzazione delle attività a lungo termine».

Collegamenti garantiti

Nessun vuoto, quindi, nei collegamenti in regime di continuità territoriale tra gli scali isolani e Roma e Milano. Ad auspicare una continuità nel servizio di trasporto aereo anche nel periodo successivo al 14 maggio erano stati anche i rappresentanti del settore turistico che in più occasioni avevano sollecitato un intervento delle istituzioni regionali e nazionali proprio per non penalizzare la stagione turistica.