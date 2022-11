Ita Airways, Lufthansa valuta offerta solitaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Deutsche Lufthansa AG sta valutando un’offerta in solitaria per ITA Airways, dopo che le trattative tra il governo italiano e altri potenziali pretendenti sono fallite, secondo quanto scrive Bloomberg citando fonti a conoscenza del dossier.

Il gruppo aereo tedesco sta esaminando la data room di ITA e potrebbe fare un’offerta per acquisire la compagnia aerea da sola. Il management di Lufthansa sta discutendo una serie di opzioni, tra cui diventare un partner di minoranza o rinunciare a qualsiasi offerta ha detto una delle persone.

Le discussioni sono ancora preliminari e la compagnia aerea non ha deciso una linea d’azione definitiva.

Lo scenario si è complicato nei giorni scorsi dopo che Msc ha confermato di non essere più interessata all'acquisizione di una quota di Ita Airways. Dopo che lo scorso 31 ottobre il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva deciso di non prorogare la trattativa in esclusiva con Certares, in corso dal 31 agosto, era tornata in pista la cordata tra il colosso del trasporto merci e passeggeri e Lufthansa che ad agosto avevano proposto l'acquisto dell'80% di Ita Airways (il 60% Msc e il 20% Lufthansa). Ma giovedì 17 novembre. all'apertura della data room si è presentata solo Lufthansa, con gli advisor, mentre non è arrivato alcun segnale di interesse da parte di Msc.