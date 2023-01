Ita Airways, i piloti pagati meno delle low cost. La protesta dei sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono ben lontani i tempi di Alitalia “gallina dalle uova d’oro”. Le retribuzioni del personale navigante di Ita Airways sono state dimezzate rispetto a quelle di Alitalia che con il passaggio a Cai erano già ampiamente al di sotto rispetto ai tempi della compagnia di bandiera pubblica. I salari sono stati fissati sul livello di una start up, nell’accordo raggiunto con i sindacati a dicembre 2021, su valori inferiori anche rispetto a quanto percepito dai colleghi delle low cost. Il tema dell’adegamento delle retribuzioni è oggetto di un negoziato tra sindacati e l’ad, Fabio Lazzerini da fine novembre.

Si vuole evitare che il malcontento possa produrre fibrillazioni o addirittura trasformarsi in agitazioni, in questa fase delicata in cui il Mef sta per avviare le trattative con Luftansa per l’ingresso nel capitale di Ita Airways.

Un comandante di Ita guadagna 6.500 euro lordi

Filt-Cgil, Fit Cisl, Uilt e Uglta nel sollecitare un aumento delle retribuzioni, con la piena applicazione del Ccnl del trasporto aereo, hanno prodotto delle slides al tavolo con l’azienda: un comandante di Ita Airways con 15 anni di anzianità 18 giorni di lavoro in un mese e 70 ore di volo ha una retribuzione lorda di 6.500 euro (93 euro per ora volata), contro le 11.520 di Ryanair (165 euro per ora di volo), 15.200 di Easyjet (217 euro per ora), 8.700 di Wizz Air (124 euro), 13.900 di Vueling (199 euro)

Un pilota di Ita guadagna 4mila euro lordi

Un pilota con 12 anni di anzianità 18 giorni di lavoro in un mese e 70 ore di volo percepisce un lordo mensile di 4mila euro (57 euro per ora di volo) contro 5.870 euro di Ryanair (84 euro per ora), 8.650 di Easyjet (124 euro per l'ora volata), 4.700 di Wizz Air (67 euro) e 6.490 di Vueling (90 euro) . Nella lettura di questi numeri va ricordato che non sono comprese le diarie, e che il confronto è tra le buste paga “emergenziali” di Ita Airways e le retribuzioni ordinarie delle altre compagnie di bandiera, che pure in fasi di difficoltà hanno chiesto sacrifici tagliando le buste paga dei dipendenti.

I sindacati: non più tollerabili questi livelli retributivi

«Chiediamo di adeguare le retribuzioni alle tabelle contrattuali - spiega Fabrizio Cuscito (Filt-Cgil) - rispetto a dicembre 2021, quando firmammo l’accordo nella fase di start up la realtà è radicalmente cambiata e il trasporto aereo è ripartito, i voli sono tornati quasi al livelli pre-Covid. Non sono più tollerabili questi livelli retributivi, si rischia di perdere professionalità». L’accordo di dicembre 2021 scade nel 2024 e l’azienda avrebbe proposto al tavolo negoziale incrementi nell’ordine del 6%, giudicati insoddisfacenti dai sindacati. Il 20 gennaio dalle ore 15, per la quarta volta le parti si incontrano per cercare un accordo.