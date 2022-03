Ita Airways pronta ai voli in continuità territoriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Sardegna arriva Ita Airways. O meglio, potrebbe arrivare e volare per un anno. Dal prossimo 15 maggio sino al 14 maggio del 2023. Il tutto in attesa che si faccia il bando per l’assegnazione delle rotte (per 24 mesi) in regime di continuità territoriale, ossia a tariffe calmierate, tra i tre scali sardi e gli aeroporti di Roma e Milano.

L’annuncio

La disponibilità di Ita Airways, alla manifestazione di interesse lanciata dalla Regione per garantire i collegamenti nel periodo necessario a predisporre il nuovo bando, arriva con una nota in cui l’azienda «comunica la sua volontà di operare sulle principali rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna secondo le condizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 466 del 25 novembre 2021 per volare dal 15 maggio 2022 fino al 14 maggio 2023 da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Alghero, Cagliari e Olbia e viceversa».

Voli giornalieri su sei rotte

Nella nota la compagnia annuncia che «garantirà i voli giornalieri con la Sardegna su tutte le sei principali rotte in Continuità Territoriale dai tre aeroporti sardi assicurando così la mobilità dei cittadini sardi e la connettività dei territori della Regione con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da Ita Airways e dai suoi vettori partner».

Si vola senza compensazioni

E il rincaro dei carburanti del 40 per cento non sembra influire sulle decisioni della Compagnia di bandiera che annuncia di voler viaggiare «senza compensazioni da parte della Regione Sardegna». Il tutto «garantendo egualmente un servizio pubblico mantenendo tariffe estremamente vantaggiose a sostegno della popolazione sarda per dimostrare la sua ferma volontà di contribuire fattivamente al Sistema Paese ed essere un pilastro fondamentale per la connettività e lo sviluppo economico dell’Italia in un momento, oltretutto, di profonda incertezza a livello mondiale». Sino al 14 maggio 2022, i voli in continuità territoriale saranno garantiti dalla compagnia aerea Volotea che i giorni scorsi ha manifestato la volontà di proseguire solo sulla linea Cagliari Roma nei mesi estivi e, poi di analizzare in questi giorni «i dati sulle rotte da e per la Sardegna negli scorsi mesi» e «valutare quali collegamenti potrebbero essere operati nello stesso periodo tra gli scali isolani e i principali aeroporti italiani».

La benedizione della Regione

Per il presidente della Regione Christian Solinas «questa nuova prospettiva garantisce serenità non solo ai viaggiatori sardi, ma anche agli operatori turistici che possono finalmente programmare il loro lavoro potendo contare su una prospettiva certa e affidabile. La migliore garanzia in vista della prossima stagione turistica».