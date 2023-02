Ita Airways, salta l’intesa azienda-sindacati: primo sciopero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salta l'intesa tra Ita Airways e sindacati che proclameranno uno sciopero di quattro ore del personale di terra e assistenti di volo - si parla del 28 febbraio, ma la data ancora non è stata ufficializzata - , a sostegno degli incrementi retributivi, per adeguare le buste paga dei dipendenti, fissate ai livelli di una start up, a quelle del contratto nazionale collettivo del trasporto aereo (sezione specifica dei vettori). Al ministero del lavoro, durante la conclusione della procedura di raffreddamento si è consumata la rottura tra le parti: eppure nelle lunghe trattative azienda e sindacati avevano raggiunto un preaccordo sugli incrementi retributivi.

Si protesta mentre è in stato avanzato la trattativa con Lufthansa

Non sfuggirà che lo sciopero cade proprio mentre sono in uno stato avanzato le trattative in esclusiva con Lufthansa, intenzionata ad acquisire il 40% di Ita Airways per poi, quando la compagnia sarà diventata profittevole, acquisire la quota restante posseduta dal Mef. In questo contesto Ita Airways ha posto come condizione che gli aumenti retributivi, comportando un incremento del costo del lavoro, fossero condivisi dal nuovo socio con cui dovrà essere elaborato il nuovo business plan. I rappresentanti dell'azienda hanno anche detto di voler informare il Cda della modifica degli assetti contrattuali vigenti, definiti con l'accordo del 2 dicembre 2021. La riunione del Cda dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana, ma sindacati e associazioni professionali volevano lasciare il ministero del lavoro con un'intesa chiusa e pienamente esigibile, come condizione per rinunciare alla proclamazione dello sciopero.

Il fronte sindacale accusa il Cda dell'azienda

La decisione è stata presa unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Anpac, Anpav e Anp. «L'azienda inspiegabilmente ha manifestato rigidità inaccettabili rifiutandosi di sottoscrivere un accordo costruito insieme nei lunghi mesi di trattativa -.commentano per la Uilt il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti -. È il primo sciopero dell'era Ita Airways resosi necessario a causa della folle irragionevolezza di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della compagnia. Chiediamo l'immediato intervento dell'azionista per evitare che queste posizioni minino il percorso di crescita di Ita Airways e pongano a rischio l'alleanza con Lufthansa».