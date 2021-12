Ita Airways: firmato accordo con i sindacati sul contratto di lavoro. Arriva il premio di risultato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ita Airways e i sindacati hanno raggiunto un accordo sul contratto collettivo di lavoro.

L'intesa mette fine al duro contrasto sorto dopo la rottura delle trattative in settembre sulle condizioni d'impiego dei dipendenti assunti dalla nuova compagnia aerea controllata dal ministero dell'Economia.

Loading...

Nell'incontro cominciato oggi, giovedì 2 dicembre alle 15 il presidente esecutivo, Alfredo Altavilla, ha illustrato le proposte frutto di un confronto già avvenuto sotto traccia con alcune sigle sindacali.

Introdotto premio di risultato per tutti i dipendenti

Viene introdotto il premio di risultato, per tutti i dipendenti di ITA Airways che sarà calcolato mediante la combinazione tra la redditività economica dell'Azienda e la soddisfazione del cliente misurata mediante il sistema certificato NPS (Net Promoter Score). Questa componente variabile rappresenterà il 15% del livello retributivo, e sarà articolata su base semestrale. Le condizioni del 2022 restano invariate, mentre, in linea con quanto già previsto dalle altre compagnie aeree che avevano ridotto le retribuzioni a causa della pandemia, dal 2023 vi sarà un progressivo riallineamento degli elementi retributivi, che parte da un incremento del 3 % per i piloti e del 1% per gli assistenti di volo.



I firmatari

L'accordo consente di trasformare il regolamento aziendale, applicato in maniera unilaterale da Ita, in contratto collettivo nazionale. Il contratto è stato firmato da Assaereo con i sindacati, che hanno anche firmato con Ita un contratto integrativo aziendale. Delle dieci sigle sindacali convocate da Ita hanno firmato i confederali Cgil, Cisl e Uil, quindi Ugl, Anpac, Anpav, Anp e Fast Confasal, secondo fonti vicine al dossier. Non hanno firmato Usb e Navaid. Non era invitata al tavolo la Cub Trasporti.