Ita, avanti dialogo costruttivo con Lufthansa. Via al piano assunzioni 2023

«Ita Airways continua le interlocuzioni positive e costruttive con Lufthansa, individuato dal Mef come possibile alleato in un clima di piena collaborazione, con l’unico obiettivo di puntare allo sviluppo profittevole della compagnia»: lo scrive la compagnia aerea in una nota nel giorno in cui si avvia il piano di assunzioni 2023 per oltre 1.200 nuove risorse, tra assistenti di volo, piloti e comandanti. Il piano di reclutamento - spiega la nostra ex compagnia aerea - inizierà nei prossimi giorni in collaborazione con la società Cving nelle principali città italiane. Il nuovo personale navigante verrà selezionato in vista del potenziamento della flotta Ita Airways, che partendo dagli attuali 65 velivoli vedrà l'arrivo di 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio nel 2023.

Ricavi 2022 superiori alle attese

«Ita Airways - afferma la compagnia aerea - prosegue nell’implementazione del piano industriale, raggiungendo ottimi risultati nonostante le difficoltà incontrate dal settore a causa della pandemia Covid, del conflitto russo-ucraino e del conseguente aumento dei costi del carburante. La società stima di chiudere l’anno 2022 con un risultato di ricavi superiore al budget aggiornato sulla base della capacità effettiva grazie a risultati migliori sia nella tariffa media che nel load factor».

Ita, prosegue la nota, «ha saputo costruire la propria crescita sulla ripresa dell’industria aerea trasportando più di 10 milioni di passeggeri, guadagnando costantemente i primi posti, a livello globale, con il 99% di regolarità sulle sue intere operazioni e l’87% di puntualità grazie ai suoi voli atterrati in orario, raggiungendo quindi picchi da record, nonostante le criticità provocate da un settore aeroportuale in affanno. Il programma fedeltà registra oltre 800mila soci e nuove partnership commerciali per offrire ai propri iscritti un’esperienza di viaggio sempre più ricca, con più scelta e flessibilità».

Quota di mercato su voli nazionali +8%

Inoltre, sottolinea la compagnia aerea, «la quota di mercato sui voli nazionali, in termini di passeggeri trasportati, è salita progressivamente di 8 punti percentuali tra marzo e settembre, con un picco del 22%». «Sta inoltre crescendo - si aggiunge - il network della compagnia in modo esponenziale nel lungo raggio». Partita con il solo volo Roma - New York in piena pandemia, Ita Airways, oggi ha all'attivo 9 destinazioni intercontinentali negli Stati Uniti, America Latina e Asia. Parte, inoltre, oggi il nuovo volo diretto Roma - Nuova Delhi e il 17 dicembre quello su Malè nelle Maldive, due tratte che si vanno ad aggiungere a quelle su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo già operative.

«L’ampliamento della flotta - si afferma - rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita di Ita Airways che la porterà ad essere nel 2026 la compagnia più green d’Europa, con l’80% di aerei di nuova generazione e il conseguente abbattimento di 1,3 mln di tonnellate di emissioni di CO2. Già a fine 2023 la flotta sarà al 50% di nuova generazione».