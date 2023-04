Ita, biglietto combinato aereo-treno da Fiumicino: ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un biglietto combinato per acquistare con un’unica transazione tratte aeree e ferroviarie, insieme ad un banco dedicato presso la stazione ferroviaria dell'aeroporto di Fiumicino dove fare il check-in e lasciare il bagaglio, dedicato a tutti i passeggeri in possesso di un biglietto Alta velocità di Trenitalia che proseguono il viaggio verso una destinazione internazionale o intercontinentale con Ita Airways (escluse le tratte domestiche). L’opzione è disponibile dal 5 aprile per effetto della partnership commerciale tra Ita Airways, Trenitalia e Adr. Vediamo nel dettaglio come si può fruire di questa opportunità,

Il biglietto combinato

L’accesso al servizio è disponibile tramite tutti i canali commerciali diretti e indiretti di Ita Airways; ovvero sul sito Ita-Airways.com, sul’App, tramite le Agenzie di viaggio, il Customer center o la biglietteria Ita in aeroporto. Sul sito di Ita Airways si può cliccare sul banner “prenota e gestisci” dove compare una mascherina “aereo+treno “. Una volta selezionata la città di partenza e quella di destinazione si può acquistare il biglietto con un’unica transazione.

Due check-in e due carte d’imbarco

Si dovranno fare, però, due check-in perché vengono inviate due carte d’imbarco - una per la tratta aerea ed una per quella ferroviaria (tre se si arriva a Roma Termini, perché ci sarà anche la tratta del Leonardo Express).In particolare per il viaggio in aereo, il check-in si può effettuare fino a 48 ore prima dell'orario di partenza previsto per i voli Internazionali e 24 ore prima del volo Intercontinentale sui canali di Ita Airways, o al banco d’accettazione dedicato ai passeggeri intermodali per i voli internazionali di Ita Airways localizzato presso la stazione dei treni dell'aeroporto di Roma Fiumicino (aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19). Questo banco non è disponibile per i passeggeri con destinazione Usa o Israele (devono effettuare il check-in nei desk del terminal di partenza.). Per il viaggio in treno, invece, si accede 72 ore prima della partenza al sito check-in.Accesrail.com dove inserire il numero del biglietto (o Pnr) di Ita per ricevere la carta di imbarco della tratta ferroviaria.

La partnership commerciale di Fs con Ita e Lufthansa

Questo accordo commerciale è attuativo del Memorandum of Understanding firmato con le Ferrovie dello Stato da Ita Airways ad inizio febbraio. Un analogo accordo è stato firmato con Fs da Lufthansa che ha avviato da diversi anni analoghe operazioni nell'intermodalità trasporto aereo- ferroviario con la tedesca Deutsche Bahn. Considerando che sono in fase avanzata le trattative in esclusiva tra Lufthansa e ministero dell’Economia per l'acquisizione del 40% di Ita Airaways, una volta arrivati al closing l’accordo con le Fs potrebbe essere esteso al network di Star Alliance, sul modello di quanto fatto con Deutsche Bahn diventato partner intermodale delle 26 aviolinee.