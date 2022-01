Ita, il cda approva il piano industriale ma non parla di Msc-Lufthansa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il consiglio di amministrazione di Ita Airways ha approvato il nuovo piano industriale quinquennale della società. Non è stata discussa invece la richiesta di accesso alla data room presentata dal gruppo Msc che il 24 gennaio ha presentato una manifestazione d’interesse per comprare la maggioranza azionaria della compagnia, con Lufthansa come partner commerciale e industriale (ma non azionista). Manca il via del governo che non ha ancora affrontato questo dossier.

Manca il via del governo

Come anticipato dal Sole 24 Ore il...