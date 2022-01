Ita cerca il partner: ecco chi ha più chance tra Lufthansa, Delta-Air France e Iag

La variante Delta

In sintonia con i francesi si muove Delta, che è anche azionista di Air France. Il vettore di Atlanta però potrebbe rappresentare una variante per Altavilla, se fosse disponibile a investire con una quota azionaria per integrare le operazioni per i voli diretti tra Italia e Nord America. Nel 2019 Delta era disposta ad acquisire da sola (senza i francesi) una quota del 10% nella newco Alitalia discussa nelle trattative con le Ferrovie dello Stato allora guidate da Gianfranco Battisti, capofila di una cordata dissoltasi per il ritiro di Atlantia, che in realtà puntava ad avere il salvacondotto contro la revoca della concessione di Autostrade per l’Italia.

Rinnovato l’accordo con SkyTeam

Intanto Ita ha rinnovato l’accordo commerciale con SkyTeam che già aveva Alitalia. Questo non pregiudica la possibilità di fare accordi con altri partner, però può dare una posizione di vantaggio a Air France e Klm, che hanno anche un accordo di code sharing con Ita. Ben Smith, a.d. di Air France-Klm, ha detto chiaramente che al gruppo interessa un’intesa con Ita per rafforzare la presenza su Linate per il traffico d’affari. Il nuovo accordo dura almeno un anno, Ita può uscire senza pagare penali.

La terza incognita, British Airways

Negli ultimi giorni è spuntata una terza incognita nelle discussioni di Altavilla e dell’a.d. Fabio Lazzerini. British Airways e la holding Iag, che controlla anche Iberia, Aer Lingus, Vueling, è coinvolta nei colloqui. In questa fase si assiste alla classica situazione del «tutti parlano con tutti», un mantra del trasporto aereo, del resto esplorare le opportunità non costa nulla. Storicamente il gruppo che ruota intorno a Ba e all’alleanza Oneworld è sempre rimasto distante dalle sirene di Alitalia, pertanto al momento questa ipotesi sembra avere meno probabilità delle prime due.

I conti di Ita

C’è da attendersi che le trattative per la scelta del partner entreranno in una fase operativa solo nei prossimi mesi. I potenziali partner vogliono capire anche come vanno i conti di Ita. Malgrado l’abbattimento dei costi del personale e le spinte avute dal sistema politico e dall’Enac per l’avvio dell’atività, Ita per il momento ha risultati economici negativi, del resto lo prevede anche il piano industriale, che fissa il pareggio operativo nella prima metà del 2023.

Altavilla e Lazzerini alla Camera

Il punto è capire come vadano veramente i conti rispetto alle previsioni del piano. Oggi Altavilla e Lazzerini vengono ascoltati in audizione dalla commissione Trasporti della Camera e dovrebbero aggiornare lo stato di attuazione del piano.