Ita in cerca di un partner estero. Obiettivo: un socio entro giugno

Ita è al lavoro per la scelta del partner internazionale. Dopo le assunzioni del personale e l’accordo per i nuovi aerei, tutti Airbus, la società guidata da Alfredo Altavilla si muove per chiudere le alleanze. Il decollo dei primi voli è confermato il 15 ottobre. L’obiettivo di Altavilla, condiviso da Palazzo Chigi, è avere un partner industriale strategico, che entri nel capitale con una presenza forte. Una scelta da fare nella prima metà del 2022. Al momento nessuno dei due poli con cui ci sono...