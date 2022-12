Ita, a che punto è la privatizzazione?Accanto a Lufthansa spunta l’ipotesi di un partner italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultima chiamata per Ita Airways: dopo il ritiro di Msc, resta da giocare la carta Lufthansa, che mostra interesse per l’acquisizione di una quota della compagnia aerea. Il gruppo tedesco sta valutando in questi giorni se presentare un’offerta in solitaria, ma spunta anche l’ipotesi che possa essere affiancata da un partner industriale italiano (tra i possibili nomi, quello di Fs). Nessun segnale, invece, dall’altro potenziale competitor, il fondo strategico Usa Certares, che sta alla finestra dopo la decisione presa a fine ottobre dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di non prorogare la trattativa in esclusiva, iniziata a fine agosto dal precedente governo, finita in un’impasse.

Nella ricerca di un partner strategico solido in grado di assicurare un futuro a Ita Airways, ha provocato uno sconquasso l’annuncio fatto lo scorso 21 novembre da Mediterranean Shipping Company di non essere più interessata a partecipare alla privatizzazione, «non ravvisandone le condizioni nell’attuale procedura».

Msc: un ruolo da protagonista nell’offerta di agosto

Il colosso dei mari guidato da Gianluigi Aponte aveva la “stazza” economica e la presenza radicata nei porti italiani, per farne un candidato ideale della nostra ex compagnia di bandiera,alla quale poteva assicurare sinergie tra cargo e passeggeri, tra trasporto marittimo e aereo. Nell’offerta di agosto Msc si era ritagliata un ruolo da protagonista, con la volontà di acquisire il 60% di Ita, lasciando a Lunfthansa il 20% e il restante 20% al Tesoro. Per questa cordata i giochi sembravano fatti, ad agosto da palazzo Chigi arrivavano segnali che questa era l’offerta favorita dal governo Draghi.

La scelta del governo Draghi per il fondo Certares

Ma poi il 31 agosto il Mef scelse di avviare la trattativa in esclusiva con Certares che ha offerto di acquisire il 50% più un’azione di Ita, lasciando dunque al Tesoro il 49,99% (oltre al potere di nomina del presidente e il potere di veto su materie strategiche). Col cambio di Governo, il ministro Giorgetti ha individuato un punto debole in questa offerta: la mancanza di un partner industriale con competenze specifiche nel settore aereo. Di qui la scelta di riaprire i giochi.

Le opzioni in campo per Lufthansa

Il management tedesco sta vagliando diverse opzioni: se diventare un partner di minoranza, ma anche se rinunciare a presentare un’offerta, ha rivelato Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. Gli advisor di Lufthansa hanno avuto accesso alla data room di Ita, ma la domanda è se l’aviolinea tedesca è in grado di accollarsi da sola un importante sforzo finanziario. C’è anche l’ipotesi che possa essere affiancata da un partner industriale italiano, come ad esempio Fs, per garantire quell’italianità della compagnia di cui Fdi ha fatto una priorità in campagna elettorale.