Ita, domani la firma: Lufthansa al 90% entro il 2025. Meno Malpensa e più Linate

È attesa per domani la firma dell’accordo su Ita Airways tra Mef e Lufthansa, che prevede tre fasi distinte. La prima regola il transition period, con un investimento di 320 milioni del gruppo tedesco per l’acquisizione fino al 40% dell’ex compagnia di bandiera attraverso un aumento di capitale riservato. Per l’esborso, tuttavia, si attende il closing dell’operazione - la seconda fase - che avverrà dopo il via libera dell’Antitrust europeo, presumibilmente in autunno. La terza è il shareholder agreement, perché dopo il breakeven (atteso a fine 2025) Lufthansa potrà acquisire il resto della compagnia per un importo stimato in circa 500 milioni per il 50% di Ita, lasciando al Tesoro il restante 10 per cento.

L’ultimo piano del Tesoro

Queste le indiscrezioni che trapelano dal tavolo negoziale. Prima del closing, però, con un’iniezione di 250 milioni il Tesoro provvederà a rimpinguare la cassa di Ita Airways che nel primo trimestre ammontava a 402 milioni, con l’ultima tranche degli 1,35 miliardi che hanno avuto l’autorizzazione della commissione europea. Dopo la firma che è data come imminente da parte del governo (la trattativa in esclusiva è scaduta lo scorso 12 maggio) verrà convocata l’assemblea totalitaria per la nomina del nuovo Cda (l’attuale opera in regime di prorogatio): già nel transition period il governo sembra intenzionato a far entrare un rappresentante del gruppo tedesco nel Cda, Joerg Eberhart (head of strategy di Lufthansa Group).

È in uscita Gabriella Alemanno (designata dal governo alla Consob) che dovrà essere sostituita da un’altra donna. Poi, dopo il closing lo stesso Eberhart sembra destinato a occupare il posto di Ad in un nuovo Cda a cinque (a quel punto saranno due i rappresentanti di Lufthansa).

In questo scenario sono due i punti su cui da mercoledì scorso sono impegnati i legali del Mef e di Lufthansa: le 1.147 cause promosse da lavoratori ex Alitalia, che chiedono di essere assunti da Ita e la continuità tra i due vettori. Il governo italiano ostenta sicurezza, chi segue il dossier fa notare che finora circa la metà di cause è stata respinta, che sulla continuità si è già pronunciata l’Ue: l’ipotesi sul tavolo è che le potenziali cause fino a 30 milioni sono assorbibili per le transazioni, se si andasse oltre questa cifra - ipotesi considerata remota - Lufthansa ha chiesto di poter esercitare il diritto di recesso.

I conti del trimestre

Ai manager tedeschi sono stati presentati i conti del primo trimestre della compagnia presieduta da Antonino Turicchi, con Fabio Lazzerini ad: la cassa come detto a fine marzo ammontava a 402 milioni (+18% rispetto al budget) al netto dell’anticipo di 30 milioni spesi per i nuovi aerei. L’operating cash flow è negativo per 22milioni (in miglioramento di 62 rispetto al budget), e la gestione operativa senza l’acquisto degli aerei sarebbe stata positiva per 8 milioni. L’Ebitda resta negativo per 151 milioni (ma ha ridotto del 14% le perdite rispetto al budget), i ricavi passeggeri ammontano a 345 milioni (+1,5% sul budget) – risultato poi consolidato ad aprile, archiviato con ricavi per 4,7 milioni (+4% rispetto a budget), nonostante Delta dalla fine dell’inverno abbia tolto i codici di vendita sul ricco mercato Usa (nel 2022 valeva il 52% dei ricavi sulle destinazioni Nord americane), i ricavi totali si attestano a 398 milioni (in flessione di 3 milioni rispetto alle previsioni di budget per una frenata del Cargo). Per i ricavi passeggeri la previsione della compagnia è di chiudere il semestre 35 milioni sopra il budget (778 milioni). La quota di mercato di Ita a marzo era del 27,1% sul mercato nazionale (+13,3% sul 2022), su internazionale e intercontinentale si attesta al 4,9%. Il load factor che nel primo trimestre era al 73% (2 punti percentuali sopra il budget) ad aprile è salito al 76,7%. La tariffa media è +2,1% del budget.