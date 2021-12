Ita e la carica dei piloti sindacalisti assunti dalla cigs Alitalia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se il compito del sindacato è favorire l’occupazione si può dire che i piloti-sindacalisti di Alitalia hanno raggiunto l’obiettivo. Almeno per se stessi. Infatti Ita Airways, la «nuova» compagnia di proprietà del Mef che ha ereditato parte dell’attività di Alitalia, nonostante abbia solo 2.141 addetti, il 20% dell’organico di Alitalia, sta facendo nuove assunzioni di piloti di Alitalia in cassa integrazione, soprattutto tra gli iscritti ai sindacati o segnalati, per non dire «raccomandati» dai sindacati. E a fare il pieno sono i confederali, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporit, insieme alla Ugl, la sigla di destra che ormai è considerato il quarto sindacato confederale.

L’infornata dopo la «pax sindacale»

L’infornata di sindacalisti, come anticipato sul Sole 24 Ore del 23 dicembre, sta avvenendo da pochi giorni, alcuni hanno già firmato la lettera di assunzione, altri stanno facendo i corsi che preludono all’arruolamento nella nuova compagnia, detti Occ (Operator conversion course). Questo sta avvenendo dopo la «pax sindacale» firmata il 2 dicembre scorso tra Alfredo Altavilla, il numero uno di Ita voluto dal premier Mario Draghi, e i sindacati confederali, con i quali c’era stata una trattativa segreta sul nuovo contratto colletitvo nazionale di lavoro per il trasporto aereo. Il contratto è stato firmato solo dai «3 + 1» sindacati confederali, proprio le sigle che ora vengono premiate con l’assunzione di loro adepti.

La cigs in Alitalia

I primi a firmare il contratto sono stati Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt-Cgil, e Ivan Viglietti, stessa carica nella Uiltrasporti. Sono piloti, primi ufficiali, anche se alla cloche ci vanno di rado. Erano in cigs in Alitalia, come tutti i loro colleghi non assunti da Ita che, dal 15 ottobre, sono in cigs a zero ore perché Alitalia non vola più. Una cigs ben remunerata, perché il Fondo di solidarietà del trasporto aereo, presso l’Inps, integra il modesto assegno della cigs che spetta a tutti i lavoratori di altri settori (poco più di mille euro lordi al mese) con una somma che fa arrivare il netto all’80% dello stipendio effettivo percepito fino al 2019, prima della crisi Covid che ha abbattuto le buste paga del trasporto aereo.

Già assunti Cuscito (Cgil), Viglietti (Uil) e Consalvi (Ugl)

Ebbene dall’inizio di questa settimana Cuscito e Viglietti sono entrati in Ita, assunti da Altavilla, così come Marcello Consalvi, responsabile piloti Ugl. I tempi dello scontro duro con l’ex manager Fca che, al decollo di Ita il 15 ottobre, non voleva dipendenti sindacalizzati (almeno così diceva) sono alle spalle. E siccome Ita riprende a fare corsi comando, per far diventare i primi ufficiali comandanti, Alitalia non li faceva più da dieci anni, c’è chi sospetta che i vertici sindacali neoassunti riusciranno a entrare presto nei corsi comando. In questo caso il loro stipendio farebbe un bel balzo.

La posizione di Ita

Ita dice che «non conferma né smentisce i nomi per privacy» e che assume per motivi di «operatività». La società precisa che «non discrimina tra le sigle sindacali». Ma il problema, per molti lavoratori, è un altro: in questo modo si dà un potere improprio ai sindacati, quello di pilotare” le assunzioni. Chi non è iscritto o non sottostà ai giochi di potere viene tagliato fuori o comunque penalizzato, sia nelle assunzioni sia nelle possibilità di fare carriera, corsi comando, passaggi macchina, eccetera. Nella vecchia Alitalia questa era la prassi. Un tempo dominava l’Anapc, il sindacato professionale che ha il maggior numero di iscritti tra i piloti. Dietro l’operazione che sta facendo Ita con i sindacati c’è uno spostamento degli equilibri a favore dei confederali. Ita dice che sta assumendo per motivi di «operatività», cioè perché ha bisogno di piloti.