Ita e Lufthansa trattano con Fs per il biglietto unico

I manager di Ita Airways e Lufthansa stanno negoziando con le Fs in vista della sottoscrizione di un Memorandum of undestanding per dare vita ad una partnership commerciale. L’integrazione tra treno e aereo, la calibrazione degli orari, il biglietto unico sono alcuni dei punti di questa intesa commerciale.

Il coinvolgimento del network

In una prima fase saranno coinvolte solo Ita Airways e Lufthansa, poi con l’ingresso della compagnia guidata dal presidente Antonino Turicchi e dall’ad Fabio Lazzerini in Star Alliance, saranno ...