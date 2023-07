Ita, fatturato oltre il miliardo: superate le attese, resta il rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ita Airways fa registrare segnali di miglioramento anche se i conti restano in “rosso”. Nella semestrale gestionale la compagnia guidata da Antonino Turicchi presenta 1,017 miliardi di ricavi totali, in crescita di 36 milioni rispetto allo stesso periodo del budget (+4%), con un aumento del 112% sul primo semestre 2022 che tuttavia è stato un anno particolare che ancora risentiva degli effetti del post covid.

Al primo semestre ricavi passeggeri a 899 milioni

In particolare al primo semestre i ricavi passeggeri si attestano a 899 milioni (+6% rispetto al budget) per effetto del miglioramento del load factor e dell’aumento della tariffa media dei biglietti venduti che nel complesso generano un incremento di 44 milioni di ricavi. L’Ebitda è negativo per -152mln, ma è migliore di 91 milioni rispetto al budget che prevedeva -244 milioni. La stima di Ebitdar - utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e canoni di leasing-, resta negativa per 61 milioni, si è dimezzata però la perdita rispetto a quanto previsto nel budget per lo stesso periodo. La stima di Ebit è di -190 milioni, anche in questo caso si registra un miglioramento sia rispetto al budget che prevedeva un rosso di 268 milioni che rispetto al primo semestre 2022 chiuso con -304 milioni. Il cash flow prima delle operazioni finanziarie è positivo per 70 milioni, è andato meglio del budget che prevedeva +45 milioni e meglio del semestre del 2022 negativo per 84 milioni.

L’impatto dell’aumento delle tariffe sulla crescita dei ricavi

Sulla crescita dei ricavi, come detto, ha avuto impatto l’aumento medio delle tariffe dei biglietti del 3% rispetto al budget, e il miglioramento del load factor del 2,3% sull’obiettivo di budget, che si è attestato nel primo semestre al 77%. L’indicatore relativo al riempimento degli aerei nel lungo raggio è pari al 94% e nel traffico nazionale al 76%. in cassa Ita Airways al 30 giugno aveva 362 milioni, +10 milioni in più del budget. Parte della cassa viene utilizzata per pagare gli anticipi sui leasing dei nuovi aerei, 31 sono i velivoli di nuova generazione in arrivo quest’anno. L’estate è un periodo in cui crescono i ricavi delle compagnie aeree, ma dalla stagione winter la cassa tradizionalmente si brucia.

Via libera del Mef all’erogazione di 250 milioni

Considerando che i 325 milioni versati da Lufthansa per l’acquisizione del 41% di Ita attraverso un aumento di capitale arriveranno nelle casse della compagnia solo dopo l’autorizzazione di Bruxelles, rappresenta certamente un sollievo per l’aviolinea la notizia che il Mef ha dato il via libera all’erogazione di 250 milioni, l’ultima tranche degli 1,35 miliardi che sono stati autorizzati dalla Commissione europea.