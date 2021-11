Ita ha un mese, i sindacati chiedono contratto e stipendi più alti

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Ita Airways vola da un mese e ancora si deve capire quale sarà la rotta della compagnia. Il vettore sta continuando ad assumere personale all’esterno, soprattutto dirigenti come il nuovo responsabile dell’innovazione (Chief technology officer o Cto), un generale a tre stelle che ha lasciato l’Aeronautica militare, Francesco Presicce. Sul tavolo c’è sempre la richiesta dei sindacati di regolarizzare le relazioni con il personale con un contratto di lavoro collettivo concordato. Poiché non è stato raggiunto un accordo, Ita ha assunto il personale con un regolamento unilaterale imposto dall’azienda.

Flotta di 52 aerei, un solo volo intercontinentale

Ricordiamo che Ita è decollata con 52 aerei, tutti Airbus, di cui solo sette per i voli di lungo raggio. Ma la compagnia vola in una sola destinazione intercontinentale, New York Jfk da Roma Fiumicino, dal 4 novembre. È molto poco rispetto ai grandi vettori europei che, dopo l’allentamento delle restrizioni per il Covid, hanno riaperto decine di destinazioni intercontinentali. La rotta di Ita sulla quale ci sono più voli è la Roma-Milano Linate, sulla quale c’è anche la concorrenza dell’alta velocità ferroviaria.

Loading...

Obbligatorio passare per Fiumicino o Linate

Poche le frequenze per le città europee, i voli diretti per l’estero sono solo da Roma e da Linate. Chi parte da un’altra città deve fare uno scalo o prendere un volo della concorrenza. Anche tutta la rete italiana non prevede collegamenti che non partano da Roma o da Linate. Per esempio non ci sono voli da Napoli a Torino, da Catania a Venezia, da Bologna a Palermo. Bisogna sempre passare per uno dei due aeroporti principali. Al momento Ita non ha neppure voli da Firenze. Al contrario, Air France, Klm, Lufthansa, British Airways, Iberia, per parlare solo dei voli per l’estero, hanno voli tra il loro paese e altre città italiane diverse da Milano e Roma. A chi dice che c’è poca connessione, Altavilla e l’a.d. Fabio Lazzerini rispondono che «c’è quella che serve in questo periodo, in cui il traffico è ancora basso». Una domanda: gli altri vettori allora stanno tutti sbagliando, visto che offrono molti più voli?

Un generale a tre stelle per Altavilla

Il generale Presicce è arrivato lunedì 15 novembre nella palazzina Alfa di Fiumicino. Che c’entra un militare in una compagnia aerea? La carica di Cto è atipica per una compagnia aerea, soprattutto se affidata a un generale. Viene in mente la carica di Cto che Alessandro Profumo ha affidato nel settembre 2019 a Roberto Cingolani in Leonardo-Finmeccanica. Con la differenza che Leonardo è un’industria aerospaziale e le tecnologie sono il pane quotidiano, e Cingolani è un fisico, adesso è ministro della Transizione ecologica. Invece “il Cingolani di Ita”, Presicce, è un pilota militare, ha fatto il «capo ufficio generale del capo di Stato maggiore della Difesa», in pratica il braccio destro di Enzo Vecciarelli, il cui incarico è terminato il 4 novembre. Presicce è tarantino come Altavilla, che lo avrebbe conosciuto _ racconta una fonte _ quando era in scadenza il vertice di Leonardo, nei primi mesi del 2020, e anche l’ex manager di Fca era tra i papabili per il vertice del gruppo dell’aerospazio e difesa, al quale il governo Conte ha confermato Alessandro Profumo.

D’Amico e Perosino, gli ex di Fca

In arrivo in Ita anche il nuovo direttore della comunicazione, Davide D’Amico si insedierà giovedì 18 novembre. Da fine aprile è il capo della comunicazione globale di Helbiz, gruppo dei monopattini che due settimane fa ha annunciato un accordo con Ita, per l’inedita combinazione aereo-monopattino. In precedenza D’Amico era in Fca, si è occupato dei principali marchi automobilistici del gruppo ed è lì che lo ha conosciuto Altavilla, fino a luglio del 2018 top manager dell’ex Fiat. Ha un passato nell’ex Fiat anche il capo del marketing, Giovanni Perosino. L’ultimo incarico è chief commercial officer di Lamborghini, mentre dal 2001 al 2010 è stato in Fca.