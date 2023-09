Ita, dagli hub alle assunzioni: tutti i nodi del dossier

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le trattative sono “fitte”, la “buona volontà” è presente, ma i nodi da sciogliere restano molti. E la corsa contro il tempo è pressante soprattutto per il governo guidato da Giorgia Meloni, determinato a tenere fede all’impegno di chiudere la saga di Ita con il placet dell’Ue sull’accordo di vendita a Lufthansa entro la fine dell’anno. Scongiurando un ritorno all’antico déjà-vu Alitalia.

Le rassicurazioni di Gentiloni

All’indomani del botta e risposta tra Roma e Bruxelles, la dialettica politica sull’operazione non si arresta. E all’esortazione del vicepremier Matteo Salvini a “fare presto” hanno fatto seguito le rassicurazioni del commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, che dopo giorni suo malgrado sotto i riflettori ha cercato di gettare acqua sul fuoco predicando “fiducia” sull’esito dei negoziati. E coprendo a suo modo lo stupore che, fanno trapelare alcune fonti europee, l’attacco italiano ha suscitato nei corridoi di Palazzo Berlaymont per un dossier definito “complesso” ma ancora in una “normale fase di interlocuzione” prima di giungere alla notifica formale. Arbitro dei colloqui serrati che coinvolgono l’asse Roma-Berlino, Bruxelles osserva la situazione “da vicino”. Un adagio Ue dei più tradizionali che rivela, è il ragionamento che circola negli ambienti comunitari, un “monitoraggio doveroso” per operazioni di queste dimensioni.

La lente di Reynders punta verso tre direzioni

E la lente del team del commissario neoresponsabile, Didier Reynders, da pochi giorni subentrato alla vicepresidente Ue zarina della concorrenza - ora in congedo -, Margrethe Vestager, punta principalmente verso tre direzioni: le molteplici rotte sulle quali Ita e Lufthansa operano già in “situazioni di monopolio o duopolio”, quella garanzia di “discontinuità economica” rispetto alla vecchia Alitalia promessa da Roma per la newco, e l’attuale contesto dei prezzi alle stelle dei biglietti aerei.

Gli hub targati Lufthansa e l’assunzione degli ex dipendenti Alitalia

A destare maggiore preoccupazione, è il dettaglio offerto da fonti europee, sono tutti gli hub targati Lufthansa come Linate, Fiumicino, Francoforte, Bruxelles, Zurigo, Monaco e Vienna. Ma anche la decisione - arrivata a giugno - di un giudice del Lavoro di Roma di acconsentire all’assunzione nelle fila di Ita di 77 ex dipendenti della vecchia compagnia di bandiera. E, a fare da sfondo, vi sono un settore aereo in veloce trasformazione che risponde a nuove logiche, e una pletora di vettori concorrenti - a partire dall’agguerrita Ryanair - che hanno già promesso battaglia in tribunale in caso di luce verde Ue.

Battaglia sui tempi

Il periodo di pre-notifica, nella visione di Palazzo Berlaymont, serve proprio a sviscerare tutti i possibili i turbamenti al buon funzionamento del mercato interno. Ponendovi rimedi “solidi”. Ma i tempi tecnici di analisi - che in fase istruttoria non conoscono scadenze - rischiano di allontanare la meta di Roma. Spostando la partita sulla ribalta politica. L’auspicio italiano, nelle parole di Salvini, è chiudere “il prima possibile” un “capitolo problematico per i lavoratori e le lavoratrici, per i viaggiatori e le viaggiatrici”. Anche perché, è il monito affine del ministro Francesco Lollobrigida, “ogni giorno di ritardo vuol dire non avere un quadro di stabilità in un settore strategico”. Nella certezza che, con “un programma comune di sviluppo in Italia”, Lufthansa non sia “concorrenziale sulle rotte a vantaggio della Germania”.