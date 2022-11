Ita, Lufthansa batte un colpo: «Siamo ancora interessati»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sta provocando una scossa nella privatizzazione di Ita Airways la decisione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di non prorogare la trattativa in esclusiva in corso con il consorzio guidato da Certares, e di riaprire la partita con gli altri competitor, Msc-Lufthansa e Indigo Partner.

Lufthansa fa sapere di «rimanere interessata al mercato italiano», e tramite il portavoce spiega che «monitoriamo l’ulteriore processo di vendita di Ita e rimaniamo interessati a una vera privatizzazione...