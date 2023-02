Ita, Lufthansa prepara una doppia mossa rapida per il controllo del gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lufthansa punta ad ottenere il controllo di Ita Airways: prima con l’acquisizione del 40%, sotto forma di aumento di capitale, poi per la fase due - il timing non è indicato-, quando la compagnia sarà diventata profittevole, scatterà l’acquisto della quota restante posseduta dal Mef. Non si tratta certo di una novità per il gruppo tedesco che si ispira ad operazioni condotte in passato, ad esempio quando nel 2009 acquisto il 45% in Brussels Airlines, con l’opzione di acquisire il 55% dal 2011 (l’...