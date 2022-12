Ita, Lufthansa pronta a un primo ingresso con quota del 40-49%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Terminati venerdì scorso gli incontri tecnici nella sede della compagnia a Fiumicino, si attende a giorni da Lufthansa la formalizzazione dell’interesse per Ita Airways.

Da giorni si susseguono rumors, rilanciati ieri dall’Ansa, su un interesse di Lufthansa per l’acquisizione in un primo step del 40-49% di Ita Airways e un’opzione da esercitare successivamente per la quota restante. Indipendentemente da dove verrà collocata l’asticella dai manager tedeschi, chi segue da vicino il dossier spiega che...