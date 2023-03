Ita, persi 1,3 milioni al giorno. Passeggeri oltre quota dieci milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ricavi per 1.576 milioni di euro e un Ebitda in negativo per 338 milioni di euro nel bilancio 2022 di Ita Airways. Una perdita netta di circa 486 milioni di euro, pari a 1,3 milioni di euro persi ogni giorno, peggio dunque rispetto alle aspettative che erano di una perdita pari a 460 milioni, su cui - sottolinea il comunicato aziendale - il «deterioramento dello scenario macroeconomico ha inciso per oltre 280 milioni di euro». La cassa al 31 dicembre si è attestata a 418 milioni di euro, il patrimonio...