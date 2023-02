Ita, revocato lo sciopero del 28 febbraio con l’intesa che aumenta le retribuzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la firma dell’accordo sugli aumenti delle retribuzioni dei naviganti e del personale di terra i sindacati hanno revocato lo sciopero programmato per il 28 febbraio. Si chiude così una travagliata vertenza aperta da sindacati e associazioni professionali per superare in anticipo rispetto alla scadenza gli assetti retributivi definiti a livello di una start up dal contratto firmato il 2 dicembre 2021 con vigenza fino al 2025, attraverso l’adozione delle ben più generose tabelle retributive del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione vettori.

Da aprile via agli aumenti per 3.600 dipendenti

L’accordo raggiunto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Uglta, Fast-Confsal, Anpac, Anpav e Anp con l’ad, Fabio Lazzerini prevede l’aumento del 38% delle retribuzioni dei piloti e del 23% per gli assistenti di volo a partire dai 15 mesi dall’assunzione, con decorrenza dal 1 gennaio 2022: per i 3.600 dipendenti assunti tra ottobre e dicembre 2021, dunque gli aumenti scattano da aprile. Per le 1.200 nuove assunzioni previste nel 2023, quindi gli aumenti scatteranno dopo 15 mesi dalla firma del contratto di lavoro. È previsto anche un incremento della diaria sui voli internazionali da 46 a 51 euro. Inoltre per il personale di terra si prevede un adeguamento retributivo del 15% in due tranche (aprile ed ottobre), insieme all’erogazione di 458 euro per il welfare nel quarto trimestre da utilizzare in una piattaforma specifica che verrà attivata. Stime di esperti calcolano in 60-70 milioni il costo annuo a regime degli aumenti, ma quest’anno decorrendo da aprile gli aumenti costeranno poco più della metà.

Le parti hanno firmato anche un accordo integrativo di secondo livello sull’erogazione per tutto il personale dipendente di Ita di un Premio di risultato che verrà erogato nel 2023 a fronte di un eventuale raggiungimento di obiettivi di qualità e produttività

In fase avanzata la trattativa con Lufthansa per il controllo di Ita

La procedura di raffreddamento si era conclusa negativamente il 10 febbraio perché l’azienda voleva che sugli aumenti si pronunciasse il cda. Lunedì si è svolta una riunione con il Mef dal quale è arrivato il via libera poi confermato dal Cda. La revoca dello sciopero arriva nel pieno delle trattative con Lufthansa per il controllo di Ita Airways, prima con l’acquisizione del 40% eppoi delle quote restanti del Mef: le parti puntano a raggiungere un preaccordo entro marzo.

Soddisfatti i sindacati

Reazioni positive dai sindacati: «Con i vertici di Ita - dichiara Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil - rimane aperto il confronto su piano industriale e assunzioni di nuovo personale per recuperare tutti i lavoratori in cassa integrazione. Rimane inoltre prioritaria una convocazione da parte del Governo, per conoscere cosa si stia definendo con Lufthansa rispetto al futuro di Ita che, per quanto ci riguarda, deve rimanere, seppur nell'ambito di una forte alleanza internazionale, a maggioranza statale». Monica Mascia, segretario Nazionale della Fit-Cisl, sottolinea che «l'accordo che ha validità fino al 31 dicembre 2025 prevede che in maniera graduale a partire dal mese di aprile 2023 il personale navigante percepirà gli adeguamenti salariali, sia sulle competenze fisse che su quelle variabili come ad esempio la diaria o l'indennità di posizionamento. Per il personale di terra, oltre all'adeguamento retributivo delle competenze fisse e variabili, è stata convenuta l'erogazione del bonus welfare pari a 458 euro che sarà corrisposto nel quarto trimestre di quest'anno».Per la Uilt, il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti sottolineano che «l’adeguamento dei salari a quanto previsto dal Ccnl del settore era un passaggio necessario e importante non solo per i lavoratori, ma anche per l’azienda perché fornisce alla compagnia uno strumento contrattuale competitivo ma stabile in grado di garantire le risorse umane necessarie per il piano di sviluppo anche in previsione dell’inizio di una nuova era che vedrà l’ingresso di Lufthansa».