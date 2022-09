Ita, slitta la trattativa: ecco perché il fattore tempo è decisivo per i conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Slitta ancora l’avvio della trattativa tra la direzione del Tesoro e Certares per la vendita del 50% più un’azione di Ita Airways. In vista del decollo del negoziato, atteso per la prossima settimana, i rispettivi team sono al lavoro: per il Mef gli advisor Equita (per la parte finanziaria) e Gianni&Origoni (per la parte legale), e per il consorzio guidato dal Fondo Usa di private equity gli advisor Vitale e Chiomenti.

Il calendario

Il Tesoro non si è dato una scadenza nella trattativa, per poter ottenere il...