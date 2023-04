Ita, sull’assegno da 250 milioni trattativa finale con Lufthansa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Trattative in dirittura d’arrivo tra Lufthansa e Mef per l’ingresso nel capitale di Ita Airways. Le parti sono vicine al preaccordo e puntano a chiudere prima della scadenza (non perentoria) del 24 aprile: sul tavolo resta il nodo dell’ammontare dell'investimento a carico del gruppo tedesco, si sta ragionando su una forchetta di prezzo compresa tra 250 e 300 milioni.

Il piano industriale 2023-2027 ha disegnato una compagnia che dagli attuali 67 velivoli arriverà a 98 aerei – un quarto nel lungo raggio...