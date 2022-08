Ita: il Tesoro sceglie Air France-Klm con Certares e Delta. Fuori Msc-Lufthansa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colpo di scena nella vicenda Ita. Per la cessione della ex compagnia di bandiera «sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati»: lo comunica il ministero del Tesoro.

«Alla conclusione del negoziato in esclusiva - aggiunge il ministero - si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico».

Esclusa quindi l’altra cordata che era in corsa per Ita e sembrava favorita, quella formata da Msc e Lufthansa. Nelle ultime settimane tuttavia erano emersi ostacoli nel negoziato con il Tesoro, in particolare sul tema degli esuberi di personale.

L’offerta, i cui dettagli non sono stati resi pubblici, lascerebbe al Tesoro almeno una quota del 40% e il diritto di nominare il presidente della società e di esercitare un veto su alcune “scelte strategiche”, ha dichiarato una fonte a Reuters.



L’offerta rivale presentata dal gruppo marittimo MSC e dalla tedesca Lufthansa secondo una fonte offriva tra gli 850 e i 900 milioni di euro per una quota dell’80%.