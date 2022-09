Ita, la trattativa finale slitta a dopo il voto: summit con Certares e Delta Air

Ascolta la versione audio dell'articolo

La trattativa per la vendita del 50% più un’azione di Ita Airways al consorzio guidato da Certares entrerà nel vivo dopo le elezioni. La prossima settimana, probabilmente mercoledì o giovedì, è in programma un incontro tra i vertici di Ita Airways e quelli di Certares, che verranno in Italia insieme ad una delegazione di Delta Air Lines (ancora non si hanno notizie se parteciperà anche Air France-Klm).

L’incontro si configura come una business presentation, nell’ambito della trattativa in esclusiva...