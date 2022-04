Itabus, 30 nuovi mezzi e collegamenti all’interno delle stesse regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Itabus rilancia su tre fronti: amplia il parco autobus con 30 nuovi mezzi, sbarca in Sicilia e debutta nei collegamenti all’interno delle stesse regioni (tra cui Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia). La nuova compagnia privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza si prepara a festeggiare il primo anno di attività (Itabus ha debuttato sulle strade italiane il 27 maggio 2021) con una raffica di novità. E in vista dell’estate, Itabus ha predisposto nuovi servizi anche per località a forte vocazione turistica: saranno collegate alle principali città italiane come Milano, Roma e Napoli, mete quali Otranto, Gallipoli, Ostuni, Rimini, Riccione, Cattolica, Senigallia, San Benedetto del Tronto e molte altre. Ma procediamo con ordine.

La flotta si amplia

Itabus annuncia l’arrivo di 30 nuovi autobus, i Neoplan Skyliner prodotti dal gruppo tedesco Man, eletti bus dell’anno 2022, che porteranno la flotta a 100 mezzi disponibili al momento (a regime saranno 300), dando modo di offrire 110 servizi giornalieri, connettendo più di 140 località per un totale di oltre 800 tratte al giorno.

Crescono anche le destinazioni

Grazie ai nuovi bus, Itabus dal prossimo mese di giugno potenzierà i servizi, rafforzando quelli sulle direttrici principali e collegando nuove regioni al proprio network: Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

La Sicilia, che sarà collegata a Bari, Napoli e Roma con 10 servizi quotidiani distribuiti su 4 differenti linee, avrà numerose fermate per garantire capillarità territoriale e diverse possibilità di scelta. Itabus fermerà a Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Milazzo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Taormina-Giardini Naxos, Siracusa e Augusta.

In Trentino saranno invece servite Bolzano, Trento e Rovereto con 4 viaggi al giorno verso Roma e Napoli. C'è poi il Friuli, con le città di Trieste (8 viaggi al giorno), Udine (2 servizi quotidiani) e Gorizia (2 collegamenti giornalieri), che saranno connesse a diverse località, fra cui Venezia, Milano, Roma e Napoli.