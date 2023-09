Itala Vivan: un’italiana nel sogno della rinascita africana

Cioè: se io pubblico Chaka di Thomas Mofolo, che è un romanzo del 1925, non posso pubblicarlo così, darlo al pubblico così nudo, bisogna spiegare in che condizioni è stato scritto. E soprattutto qual è il tipo di ibridazione che rappresenta questo romanzo e quale tipo di ironia postcoloniale presenta. E così nacque una collana che mi risulta fu molto ben accolta, soprattutto dai giovani, che erano più curiosi e che durò fino al duemila. Pubblicammo 36-37 libri: grandi classici passati e contemporanei. C’erano tutti i grandi scrittori meno quelli che ormai erano diventati così famosi che non potevamo permetterci di pagare i diritti, come Soyinka, che nel frattempo aveva avuto il Nobel.

Io ho sempre accompagnato questo tipo di ricerca a un grande lavoro di divulgazione, che i miei colleghi disprezzavano. Mi è sempre sembrato molto utile, l’ho visto anche politicamente utile. Quindi ho sempre lavorato molto con gruppi di insegnanti, ho creato dei progetti, mi sono fatta finanziare da privati per dei progetti culturali che portassero questi libri nelle scuole, pubblicato sui giornali (anche questo allora veniva visto molto male nel mondo accademico).

L’Africa era un terreno di osservazione di grande interesse e io sono convinta che lo sia ancora, in modo diverso, perché l’evoluzione di questi Paesi postcoloniali non è stata quella che noi credevamo avrebbe potuto essere ma è comunque un fatto e io credo che i Paesi che vengono venduti come catastrofici come la Nigeria siano Paesi con un grandissimo potenziale. Anche perché sono Paesi che producono molta cultura.

Mi impegnai in modo particolare per il discorso sudafricano perché a un certo punto stabilii un rapporto personale di tipo politico con l’Anc e quindi mi concentrai molto sulla lotta dell’Anc che era straordinariamente importante in quegli anni e che portò all’abbattimento del sistema dell’apartheid nel contesto della caduta del Muro - furono contemporanei - e poi alla creazione del nuovo Sudafrica con tutte i problemi che noi ancora oggi vediamo sussistere in quel Paese.

Riprendendo la sua frase su: «l’inconscia speranza che dall’Africa venisse un nuovo discorso e ci portasse dei nuovi Paesi», si può dire che sia venuto un nuovo discorso, almeno a livello culturale, anche se non i nuovi Paesi che si speravano allora?

Sì un nuovo discorso è il loro discorso. Noi eravamo convinti che ci fossero molti modi di fare democrazia. Eravamo convinti che questi nuovi modi dovessero essere anticapitalistici. In questo senso no, non è venuto, perché questi Paesi sono caduti nella rete del neoliberismo e del capitalismo. E qui entra in gioco una riflessione molto più articolata e complessa sul rapporto con l’Europa che c’è stato, sulla funzione degli Stati Uniti... ma dal punto di vista culturale l’Africa è emersa. Io credo che oggi nessuno possa ignorare che l’Africa è un grande interlocutore culturale, a livello degli altri continenti, cosa che fino ad allora non era stata. Non era stata perché non era stata vista, era stata colonizzata, repressa, cancellata. Basti pensare che nelle colonie francesi non c’erano università. Se una persona - per esempio Léopold Sédar Senghor - voleva fare l’università, doveva andare a Parigi. Gli Inglesi avevano fatto parecchie università, difatti Soyinka, Achebe, Ngugi, avevano studiato in università africane, Makerere (a Kampala, in Uganda, ndr), a Ibadan, in Nigeria, e così via. Nelle colonie portoghesi invece era il deserto, lì non c’era neanche l’alfabetizzazione, c’era un analfabetismo del 99,9%, erano situazioni pazzesche.

Io oggi non mi pongo più questo problema, mi rendo conto tuttavia che la grande rete del capitalismo è tutt’ora molto forte e per certi aspetti è ancora più violenta. Si parlò, a fine ’800, della «corsa all’Africa», la corsa per appropriarsi del territorio, ora c’è una nuova corsa all’Africa per appropriarsi delle risorse minerarie (e anche di territori). Ma io credo che la storia abbia dei tempi lunghi, e il discorso non è certo chiuso.

Vivendo in questi Paesi si può osservare ad esempio la grande capacità di elaborazione culturale della township africana, piuttosto che della stampa in Nigeria - la prima volta che andai in Nigeria scoprii un numero straordinario di pubblicazioni periodiche che dall’Europa non avevo avuto certo modo di individuare -, e poi anche la straordinaria ricchezza dei linguaggi, dell’incrocio dei linguaggi, di questa capacità di creare nuovi linguaggi, di assorbire e di trasformare. Da questo punto di vista un romanzo come Sozaboy di Ken Saro-Wiwa è emblematico, con la sua lingua incredibile di invenzione.

In Italia ci sono e c’erano atteggiamenti tremendi: quando Soyinka vinse il Nobel era l’86, e sul Corriere della Sera uscì un articolo in cui si affermava che questo libro era inspiegabile, perché lo scrittore scriveva cose che non avevano senso e che se uno provava a leggere i suoi romanzi non riusciva a andare oltre pagina 17 perché non si capiva niente... Io risposi, con una lettera, che probabilmente l’autore dell’articolo si era fermato a pagina 17 perché ne aveva avuto abbastanza di leggere e non aveva soprattutto letto l’originale, perché la traduzione di Soyinka era pessima. Certo Soyinka è uno scrittore difficile, ma tanti scrittori lo sono, anche Thomas Mann è uno scrittore difficile, Herman Melville, Giacomo Leopardi...

E allora pubblicarono la mia lettera con questo titolo: «Io Tarzan tu Jane», perché io avevo detto che Soyinka accusava questi critici che non volevano leggere l’altro di “tarzanismo”... L'atteggiamento era questo. Ora il fatto che il Nobel andasse nell’86 a uno scrittore nigeriano fu una cosa importantissima, perché costrinse il mondo intero a guardare a queste letterature. A parte il fatto che Soyinka è non solo un grandissimo artista della parola - soprattutto di teatro - ma è anche un grande intellettuale e un grande uomo di cultura e di politica, cioè è una figura molto importante.

Come non accorgersi di questo? Come essere così ciechi da non avvertire questa statura ? Significa molto peggio che essere provinciali, significa essere incolti. Poi naturalmente tutto questo si alleava con il fatto che la cosiddetta “avventura” coloniale italiana era stata completamente dimenticata - «Noi eravamo passati dall’Africa, una breve avventura, peraltro un romanzo piacevole, eravamo stati benvenuti, accolti» diceva Montanelli: «Una grande avventura, un’avventura giovanile»...

Il problema non erano persone come Montanelli che oramai erano perse, non si poteva convincerle, ma la mentalità generale: i ragazzi che a scuola non studiano tuttora la storia coloniale, la gente comune che diceva «noi italiani brava gente» (e appunto poi uscì il libro di Del Boca, con questo titolo)... Questa era la mentalità. Non si diceva per esempio che quando noi eravamo in Somalia c’era una legge che obbligava tutti i somali ad andare scalzi. Perché gli europei potevano portare le scarpe, ma gli africani no. Era proibito il matrimonio interrazziale, però era ampiamente consentito il rapporto sessuale interrazziale e il madamato, con conseguente creazione di figli illegittimi.

Per non parlare dell’iprite che proprio in quegli anni venne rivelata. E del resto erano gruppi dei nostri movimenti politici che tirarono fuori la storia dell’iprite, che era nascosta nelle pieghe della documentazione. Il problema era un viluppo di cose...

Io credo che la grande scrittura letteraria sia sempre molto trasgressiva, in modi diversi, a seconda delle epoche, delle culture, delle situazioni. Noi oggi leggiamo Melville come un genio, ma sappiamo benissimo che nessuno più di Melville era trasgressivo. E assolutamente ignorato e disprezzato ai suoi tempi. Tuttavia oggi lo riconosciamo come una delle grande pietre miliari della letteratura americana, del rinascimento americano dell’ ’800.

La grande letteratura più è grande e più è trasgressiva. Si impadronisce delle regole per trasgredirle, per creare al di fuori di queste regole e farsi le proprie regole. Quindi quando tu vedi un autore come Achebe che forza le regole, pur mantenendosi nell’ambito del romanzo, prendendo il modello dal romanzo e però facendone una cosa tutta sua, e un tipo di epica tutta sua, ti rendi conto di trovarti davanti a un grandissimo scrittore.

Poi naturalmente pubblicai tanti altri libri con altre case editrici, e fondammo Astrea. Il primo libro di Astrea fu di Olive Schreiner, una grandissima scrittrice sudafricana dell’ ’800 che scrisse questo romanzo: Storia di una fattoria africana nel 1883, a 18-19 anni, e che naturalmente in Italia era ignorata. Lo feci tradurre per la prima volta. Lo tradusse Riccardo Duranti, venne una bellissima traduzione, e fu il numero uno di Astrea. Questo libro è un romanzo di straordinario interesse, un romanzo molto trasgressivo, perché è una romanzizzazione di una riflessione filosofica, ed è un grande romanzo femminista. Schreiner fece storia come femminista.

I libri li pubblicavamo con l’introduzione. Adesso pubblicano la Schreiner senza introduzione, ed è un grave errore, perché un testo del 1883 è un testo molto difficile. Non si puà capire se non si sa il contesto, storico, politico, ma anche culturale di questo personaggio eccezionale che era la Schreiner. Lei andò in Inghilterra con il suo manoscritto sotto il braccio e trovò un grande editor, che tra l’altro era un grande scrittore, che appoggiò la pubblicazione del libro. Pubblicò con uno pseudonimo, naturalmente uno pseudonimo maschile, perché mai sia che una donna... e divenne famosa.

In breve tempo scoprirono che la vera autrice era questa ragazza sudafricana, fu ricevuta dal primo ministro eccetera. Poi entrò nell’ambiente socialista, fu amica della famiglia Marx e scrisse dei grandi testi femministi. Poi, pensi, ritornò in Sudafrica dove le donne crearono un movimento per il voto alle donne. Era il primo ’900. Fu nel comitato fondatore, ma a un certo punto si rese conto che le sue colleghe non volevano dare il voto alle donne nere, volevano dare il voto solo alle donne bianche! Allora clamorosamente sbatté la porta e uscì.

Sa, oggi queste cose si raccontano e sembrano normali, ma allora erano delle cose veramente straordinarie, significava aver capito tutto, aver capito veramente cosa c’era dietro...

Che le femministe americane non capirono, ad esempio, neanche cent’anni dopo...

Neanche cent’anni dopo. Esatto. Perché l’Africa è anche questo, scrittori molto diversi, culture molto diverse, che sono culture molto antiche, ci sono stratificazioni molto interessanti. Viene sempre chiamata Africa, in modo collettivo, ma è un grande continente che comprende cose molto diverse, idee molto diverse...

Come si è sviluppata la letteratura afrodiscendente in lingua italiana?

Questo è un altro fenomeno molto interessante. Naturalmente in Italia è successo molto più tardi rispetto ad altri Paesi europei per le ragioni che abbiamo detto: noi non abbiamo avuto, se non in misura molto ridotta, l’ondata dei nostri ex soggetti coloniali, nulla da paragonare all’ondata dei caraibici che sono arrivati sin dal ’48 in Inghilterra, o tutti gli algerini, i tunisini, i senegalesi che sono andati in Francia - e sia nel caso della Francia sia nel caso dell’Inghilterra avendo diritto a farlo, perché erano figli dell’impero - non dimentichiamo che in Inghilterra fino a un certo punto i cittadini delle ex colonie erano parte del Commonwealth e quindi avevano diritto a andare in Gran Bretagna (a un certo punto il governo inglese pose fine a questo, però per molti anni fu così nonostante le resistenze interne, i rigurgiti razzisti molto forti che ci sono stati).

In Italia invece sono arrivati alla chetichella, sono arrivati gli eritrei, i somali, gli etiopi, in numeri maggiori o minori, a poco a poco all’inizio, alcuni perché provenivano da famiglie legate all’Italia, per esempio erano figli di genitori misti oppure perché erano politicamente legati all’Italia - prendiamo il caso di Kaha Aden, suo padre era una grande figura della politica somala, molto legato alla storia italiana, italofono anche lui, quindi quando la situazione divenne pericolosa per l’ondata di repressione di Mohammed Siad Barre, Aden portò la famiglia in Italia e Kaha crebbe qui. Altri avevano un genitore italiano e l’altro africano, come Gabriella Ghermandi. Situazioni molto diverse, non omologabili a quelle che riscontriamo in altri Paesi europei ex imperiali.

E poi anche un’altra differenza è che mentre i caraibici o i nigeriani che arrivavano in Inghilterra, oppure i senegalesi o gli ivoriani che arrivavano in Francia conoscevano la lingua, perché parlavano francese, anche se era un francese un po’ diverso - i camerunesi con i loro we, anziché oui - il francese africanizzato in certi casi è anche molto interessante, molto bello, in Italia no, arrivavano e non conoscevano la lingua, a parte quelli che erano di famiglia mista o proprio figli della colonizzazione, ma le generazioni successive no.

E quindi quando uno, due, tre di loro hanno provato il desiderio di raccontarsi si sono trovati davanti una lingua nuova che avevano imparato soltanto oralmente, parlando con la gente. Cominciarono raccontando la loro esperienza di migranti, come Pap Khouma, in Io, venditore di elefanti, o altri suoi coetanei, e poi cominciarono i racconti più complessi, romanzati. Ma restava una lingua orale, una lingua che prescindeva da qualsiasi apprendimento strutturale antecedente, ma anche - cosa più importante - prescindeva dalla cultura letteraria da cui la lingua nasce, per dirla con una breve frase: nessuno di questi scrittori aveva letto Pinocchio o I promessi sposi. Mentre i figli della colonizzazione avevano frequentato la storia francese, avevano letto Racine o Camus, o magari anche Sartre, insieme a Fanon e a Senghor.

Era una situazione tutta diversa e mi interessai molto di questi prodotti e fu molto curioso perché quando nacquero questi libri vennero totalmente ignorati dagli italianisti. Sembrava che proprio non ci fossero. Mi sono sempre chiesta - perché non potevano ignorare che esistessero - se probabilmente aspettavano di vedere se diventavano importanti o no. Mi sono sempre chiesta quale fosse il perché. Poi a un certo punto quando si resero conto che la migrazione prendeva piede e che diventava una cosa importante allora alcuni di loro diedero attenzione, molto spesso più per ragioni politico culturali che per ragioni letterarie.

Oggi in Italia la situazione è molto cambiata perché le case editrici pubblicano molto volentieri romanzi africani, anche se nel presentare questi romanzi talvolta fanno degli svarioni, confondono la Nigeria con il Kenya...Però pubblicano, per esempio ora non c’è solo Isabella Ferretti con 66thand2nd che pubblica tanti romanzi africani, c’è la Nave di Teseo, Einaudi che si sceglie i grandi, i Coetzee, Feltrinelli, che si era scelta la Gordimer. Quello che io ho criticato è che fino a un certo momento avevano molta poca cura delle traduzioni. Per esempio ogni libro della Gordimer, che è una grandissima scrittrice, veniva affidato a un traduttore diverso: con Toni Morrison non l’avrebbero mai fatto. Perché allora allora con la Gordimer lo facevano?

Comunque adesso vedo che La Nave di Teseo per esempio ha affidato Abdulrazak Gurnah a Alberto Cristofori, che è un ottimo traduttore, anche l’ultimo libro di Ngugi wa Thiong’o, Il mago dei corvi è tradotto molto bene... le cose vanno migliorando. Questi autori sono più difficili degli autori inglesi, perché il contesto culturale, e il linguaggio sono più complicati. Servono grandi traduttori, per esempio per Sozaboy, di Ken Saro-Wiwa, che io seguito fin dall’inizio perché è stato un testo dirompente - tra l’altro lui era un grandissimo intellettuale, una figura di artista molto interessante -, e che però io non ho proposto a un editore di tradurlo fino a che non ho trovato qualcuno che potesse farlo, qualcuno che già scriveva di proprio, e che quindi aveva una grande mano di scrittura, ma che anche conosceva il pidgin, e quindi era in grado di renderlo.

Adesso c’è la figlia che scrive, Noo Saro-Wiwa...

Ah, sì, è molto simpatica. Deve essere stato terribile vivere quell’esperienza (l’impiccagione di suo padre, senza un vero, processo durante la dittatura di Sani Abacha, ndr)...quella morte fu spaventosa... un Paese che uccide i propri poeti... Come quando morì Pasolini, l’uccisione fu una cosa veramente tragica. Solo che naturalmente nel caso di Ken Saro-Wiwa fu chiaramente un delitto politico perché lui era un resistente contro Abacha e un sostenitore dell’indipendenza degli Ogoni (il suo popolo, localizzato soprattutto nel delta del Niger, ndr), denunciò questo scempio del delta del Niger, davanti a cui tutti rimanevano indifferenti.

Mi ricordo che allora insegnavo a Scienze politiche e organizzammo un panel e un dibattito intorno a questa terribile morte.La stampa pubblicò l’annuncio di questa commemorazione di Ken Saro-Wiwa - lui fu ucciso nel 1995 - e immediatamente fummo contattati dall’Eni che ci disse: noi abbiamo dato molto alla Nigeria. Noi rispondemmo: ma voi siete stati parte dello scempio del Delta, loro ribatterono che no, che loro avevano “compensato”. Compensato... questo era il discorso. Faceva venire i brividi: noi abbiamo compensato, cioè noi gli abbiamo dato soldi, tra l’altro questi soldi tutti sapevano a chi andavano, andavano a queste classi mangione e orribili che erano al potere... Mi ricordo che una delegazione dell’Eni venne alla commemorazione, stamparono anche un librettino per descrivere quel che l’Eni faceva in Africa, per sostenere che era una benemerita...

È passata più di un’ora e dobbiamo interrompere l’intervista, anche perché quel che resta da dire non si può esaurire in pochi minuti. La salutiamo augurandoci di poter scrivere presto una seconda puntata.

