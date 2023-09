Italcementi, nel nuovo welfare spunta anche il permesso per il compleanno dei figli

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è il permesso per il compleanno dei figli, ma anche quello per assistere i genitori anziani. Il nuovo contratto integrativo del gruppo Italcementi Heidelberg Materials, valido per il periodo 2023-2025, ha costruito un welfare che abbraccia i due volti della genitorialità dei lavoratori, quella di figli di genitori anziani e di genitori di figli piccoli. L’accordo raggiunto con Feneal, Filca e Fillea riguarda circa 1.700 lavoratori dei 14 stabilimenti disclocati in tutta Italia e dovrà ora essere votato dalle assemblee.

Relazioni industriali più forti

Come spiegano i segretari nazionali di FenealUil, Mauro Franzolini, Filca-Cisl, Claudio Sottile, Fillea-Cgil, Tatiana Fazi, l’intesa introduce molti elementi migliorativi, sia sul fronte economico che su quello del welfare. Innanzitutto è stato sottoscritto l’impegno di rafforzare le relazioni industriali sia a livello nazionale che a livello di unità produttiva, «per favorire una maggiore partecipazione e consentire così uno svolgimento più armonioso dei processi aziendali in termini di organizzazione, economicità, reputazione, benessere», dicono i sindacalisti.

La conferma degli investimenti

Nell’accordo vengono confermati gli investimenti in ricerca e innovazione e sulla formazione, così come sulla sicurezza. Il direttore delle risorse umane del gruppo, Giuseppe Agate, spiega che «l’accordo conferma quanto sia importante aver costruito un positivo sistema di relazioni azienda-sindacato, incentrato su work-life balance e sulla compartecipazione dei dipendenti ai risultati aziendali. Nel nuovo accordo sono state rinforzate le misure a favore della genitorialità e, al contempo, sono previste nuove misure per supportare i dipendenti per il sostegno ai genitori anziani. Sostenibilità, innovazione e sicurezza sul lavoro si confermano pilastri condivisi. Non da ultimo, lo schema di premialità a favore dei dipendenti è stato potenziato e reso più equo. Siamo soddisfatti dell’accordo e confidiamo che i dipendenti possano apprezzare l’importante investimento messo in campo dell’azienda».



ll nuovo welfare

A caratterizzare l’accordo è infatti il rafforzamento del welfare dove viene introdotto un permesso aggiuntivo pari ad 8 ore annue, anche frazionabili, per l’assistenza ai genitori over 70, il part-time fino al compimento di 24 mesi del figlio, elevato a 6 anni se in possesso della 104, e un giorno per il compleanno dei figli. Inoltre l’intesa prevede 12 ore di permesso retribuito per la somministrazione del vaccino ai figli fino al compimento di 12 anni. L’accordo introduce anche la possibilità di usufruire di 3 giorni all’anno, anche frazionati, per l’attività prestata in associazioni di volontariato, e una indennità di 8 euro mensili per il lavaggio degli indumenti, il cosiddetto ‘indennità lavaggio tute’.

Migliora il premio di risultato

Sul fronte economico è stato migliorato l’impianto del premio di risultato con il valore punto che è passato da 18 a 22 euro, premiando le eccellenze fino a 25 euro. In particolare il premio di risultato è subordinato al raggiungimento di 5 obiettivi: redditività generale, produttività generale, produttività di sito, marcia forni, uso di combustibile alternativo. Inoltre sulla mensa è stato eliminato il contributo a carico del lavoratore, mentre l’indennità sostitutiva del pasto sale a 3 euro.