Italexit, perché con più deficit per il 2020 l’ipotesi è crollata al 4,7%

Bce, conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Un anno fa le tensioni tra l’Italia e Bruxelles sull’approvazione della legge di Bilancio portarono lo spread Italia-Germania oltre quota 300 (327 punti) il rendimento del BTp a 10 anni fino al 3,62%. Oggi lo scenario è completamente diverso: lo spread è sceso sotto i 140 punti e il rendimento del decennale italiano viaggia intorno allo 0,8%, minimo di tutti i tempi. Nel mezzo c’è stata sicuramente la nuova manovra espansiva della Banca centrale europea (che dal 1 novembre riaprirà i rubinetti del quantitative easing andando ad aumentare al ritmo di 20 miliardi al mese i 2.600 miliardi già iniettati da marzo 2015 a dicembre 2018). Ma soprattutto c’è stato anche un radicale cambio dei rapporti politici tra l’Italia e i vertici europei.

Se lo scorso anno il dibattito era improntato allo, scontro quest’anno volge alla collaborazione. Tanto che, paradossalmente, lo spread è sceso nonostante il governo si appresti ad approvare una manovra da 29 miliardi, che tradotta in termini di deficit/Pil, equivale al 2,2%, più alto del 2,04% dello scorso anno e non lontano da quel 2,4% chiesto inizialmente dall’ex vice-premier Matteo Salvini ai tecnocrati di Bruxelles che aveva scatenato tensione sui mercati.

Questo ci porta a due conclusioni: 1) i parametri europei sono relativi (lo stesso inventore del deficit/Pil al 3% lo ha ammesso candidamente in questa intervista; 2) lo spread l’anno scorso si era impennato non tanto per i decimali di deficit da inserire in manovra quanto per il rischio percepito dagli investitori che una parte del governo volesse andare alla rottura con l’Eurozona.

Questo secondo punto appare evidente dal Grafinomix di giornata, che mostra l'andamento di due indici: il Sentix Euro euro break-up (che misura le probabilità di rottura dell’euro) e il Sentix Italy euro break-up (che misura le probabilità di un’uscita dell’Italia dall’euro). Lo scorso anno questo secondo indice era al 12% mentre oggi, archiviando appunto l’approvazione del Nadef e quindi una manovra più espansiva di quella dello scorso anno, è sceso al 4,7%. Siamo tornati sui livelli precedenti alla nascita del governo Lega-M5s.