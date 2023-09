Italgas arretra dopo il convertibile Snam, le banche del consorzio vendono azioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il collocamento del bond Snam Rete Gas da 500 milioni convertibile in azioni Italgas, e la contestuale vendita di una frazione di titoli a scopo di copertura, mettono sotto pressione le quotazioni della società torinese, che arretra a Piazza Affari, pur recuperando terreno dai minimi dell'avvio. Snam, da parte sua, cede quasi un punto percentuale. Il gruppo ha collocato con successo il primo bond legato alla tassonomia Ue per la transizione energetica: si tratta di un titolo da 500 milioni a 5 anni convertibile in azioni ordinarie esistenti di Italgas. I bond, ha spiegato la società, «saranno rimborsate a scadenza al valore nominale, salva l’opzione per l’emittente di rimborsare in azioni e, se necessario, un importo aggiuntivo in cash».

Parallelamente all'emissione delle obbligazioni, le banche del consorzio hanno effettuato un collocamento accelerato di titoli Italgas per conto dei sottoscrittori del bond «che avevano deciso di procedere con la vendita allo scoperto di tali azioni a investitori procurati dai joint global coordinators e joint bookrunners con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall’investimento nelle obbligazioni medesime». Il collocamento è avvenuto a 5 euro per azione, prezzo inferiore del 2,7% rispetto alla chiusura della vigilia. Il sottostante delle obbligazioni è costituito inizialmente da circa 83,3 milioni di titoli, «che costituiscono approssimativamente 10,3% del capitale sociale di Italgas e il 76,3% della quota di capitale sociale detenuta da Snam».

«Per Italgas - notano gli analisti di Equita - il bond costituisce una forma alternativa di investimento nella società che potrebbe creare pressione sul titolo per l'effetto» dell'hedging effettuato dai compratori del bond. Gli esperti sottolineano in ogni caso che il rendimento di Italgas, pari al 6,4% «che sale al 7% nel 2024 è un supporto importante per il titolo». Equita ricorda inoltre che Snam «ha una quota del 13,5% in Italgas ma solo il 6,75% è trasferibile, mentre il resto della quota è vincolato al patto di sindacato con Cdp». In caso di rimborso del bond in azioni, Snam potrà quindi consegnare il 6,75% di Italgas e pagare un importo aggiuntivo cash. «Il restante della partecipazioni - confermano da Intermonte - non dovrebbe arrivare sul mercato tenuto conto delle restrizioni al trasferimento della quota contenute nel patto di sindacato con Cdp Reti».