Italgas chiude sull’ellenica Depa: «Una pietra miliare»

Italgas ha perfezionato l'acquisizione della greca Depa Infrastructure per 733 milioni in termini di equity value. La cerimonia della firma si è tenuta nell'ambasciata italiana ad Atene, padrona di casa l'ambasciatrice Patrizia Falcinelli, presenti tra gli altri l'a.d. Paolo Gallo, il numero uno di Italgas Newco, Pier Lorenzo Dell'Orco, e i venditori Andreas Shiamishis, a.d. di Hellenic Republic Asset Development Fund (Hradf), e Dimitris Politis, numero uno di Hellenic Petroleum (Helpe).

Per Italgas...