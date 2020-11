Italgas lancia con il Politecnico di Torino una call per le startup Le candidature saranno raccolte fino al 7 dicembre, poi la selezione dei finalisti entro il 21 con la proclamazione dei vincitori che scatterà per fine gennaio di Celestina Dominelli

Il sistema gas sarà protagonista nella sfida della decarbonizzazione

Le candidature saranno raccolte fino al 7 dicembre, poi la selezione dei finalisti entro il 21 con la proclamazione dei vincitori che scatterà per fine gennaio

L’obiettivo è chiaro: raccogliere nuove ricette tecnologiche che contribuiscano alla trasformazione digitale della società con un focus particolare sulla sostenibilità e l’efficienza. Così, per individuare ulteriori soluzioni, Italgas ha deciso di sfruttare l’alleanza consolidata con il Politecnico di Torino per lanciare una call per le startup. Si chiama “Ideas 4 Italgas” e sarà organizzata insieme a I3P, l’incubatore di imprese innovative del prestigioso ateneo piemontese. Ed ecco i settori su cui sarà concentrata: l'efficientamento energetico in ambito industriale e residenziale, la gestione della flotta auto e la mobilità del personale, il monitoraggio,la gestione e il controllo dell'infrastruttura di rete, la sicurezza degli operatori sul campo, nonché l'ulteriore sviluppo dei processi di filtraggio, trasporto e stoccaggio dei vettori energetici tradizionali e l'esplorazione di quelli “emergenti” (es. idrogeno, gas blending).

I termini per la partecipazione alla call

Alla call possono partecipare gratuitamente sia startup innovative già costituite e iscritte nella sezione speciale del registro imprese con metriche (fatturato, clienti) e team formati e dedicati, sia piccole e medie imprese innovative, iscritte all'apposita sezione speciale del registro imprese con asset risorse e team dedicati al progetto presentato (stadi di maturità: “ready to market”,“prototipo validato”, “prototipo”, “idea”).

Il percorso di trasformazione voluto dal ceo Paolo Gallo

L'iniziativa rientra nel percorso di trasformazione digitale avviato dal ceo di Italgas, Paolo Gallo, fin dall’approdo al timone del gruppo e che ha coinvolto infrastrutture, processi e persone. Un processo che ha nella digital factory Italgas,inaugurata nel 2018, il motore e il cuore di questo grande cambiamento. In essa, stanze fisiche e virtuali lavorano in modalità agile e con tempistiche definite dando vita a tecnologie proprietarie all'avanguardia che hanno permesso all'azienda di migliorare ulteriormente l'operatività quotidiana e la qualità del servizio.

Caracciolo (Italgas): pronti al confronto con le startup

«In Italgas – ha commentato Marco Barra Caracciolo, chief information officer di Italgas – è in corso da tempo un processo di trasformazione che ha interessato tutti gli ambiti e i livelli e ha permesso all'azienda di consolidare ulteriormente la leadership del settore creando un nuovo benchmark qualitativo dei servizi offerti. Non c'è area della nostra azienda rimasta estranea a questa contaminazione positiva. Ma per continuare a crescere occorre misurarsi costantemente con situazioni nuove e diverse. Siamo pertanto curiosi di scoprire ciò che questa call 4 ideas ci riserverà e pronti al confronto con una realtà così interessante e peculiare come quella delle startup».“

Scellato (I3P): orgogliosi di questa iniziativa congiunta

«Siamo orgogliosi dell'avvio di questa nuova iniziativa congiunta - ha dichiarato Giuseppe Scellato, presidente di I3P - . Le call for startup sono occasioni uniche per instaurare collaborazioni di valore, in grado di dare vita a tecnologie e trasformazioni dall'altissimo potenziale innovativo. La partnership con Italgas, realtà d'eccellenza che guarda al futuro del settore energetico, ci ha dato l'opportunità per impostare un interessante percorso di esplorazione progettuale, aprendolo alle startup e PMI innovative attive in questo ambito».