Italgas, nel piano al 2028 investimenti per 8,6 miliardi

Il cda di Italgas ha approvato il piano al 2028 che prevede investimenti netti totali pari a 8,6 miliardi (+700 milioni contro il precedente business plan al 2027). Di questi, 4,5 miliardi netti saranno destinati allo sviluppo, alla digitalizzazione e all repurposing del network italiano di distribuzione del gas; 1,8 miliardi di euro per le gare Atem e 1,8 miliardi di euro per la Grecia. L’obiettivo è, in sintesi, «completare la trasformazione digitale degli asset, dar vita a uno dei principali player...