Italgas, piano da 7,9 miliardi al 2027. Dalla digitalizzazione alle gare gas: ecco tutte le sfide della società

La scommessa centrale resta la digitalizzazione che è poi il pilastro attorno al quale ruota la svolta che l’ad Paolo Gallo ha impresso all’azienda fin dall’inizio del suo mandato al vertice di Italgas, nell’agosto del 2016. Tanto che le risorse destinate a questo capitolo, da qui al 2027, ammontano 1,4 miliardi di euro e serviranno a portare a termine i programmi di digitalizzazione dell’intera infrastruttura in modo da creare reti smart in grado di accogliere anche i gas green, dal biometano all...