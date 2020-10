Italgas, più investimenti e cedole nel nuovo piano. L’ad Gallo: forte impulso alla crescita della società

Le opportunità di crescita

Le rimanenti risorse saranno riservate a cogliere possibili opportunità attraverso operazioni di M&A (370 milioni di euro) e ulteriori investimenti in aree in cui l’azienda è già attiva, con un particolare focus nell’idrico al quale sono destinati 120 milioni di nuovi impegni sia organici che per crescite esterne, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre significativamente le perdite.

La politica dei dividendi

La società, però, è decisa anche a rafforzare la remunerazione degli azionisti con una politica dei dividendi che prevede la distribuzione di una cedola in aumento basata su un pay-out del 65% e con un divididendo per azione pari a quello distribuito nel 2020 (0,256 euro) incrementato del 4 per cento l’anno.

Ebitda atteso a 9,8 miliardi a fine piano (11 miliardi con le gare)

Insomma, uno sforzo consistente che consente alla società di confermare le indicazioni già comunicate a giugno per il 2020 (ebitda tra 960 e 980 milioni, ebit tra 530 e 550 milioni e ricavi sopra gli 1,3 miliardi con investimenti superiori ai 750 milioni e debito netto a circa 4,6 miliardi) per toccare poi, a fine piano, i 2 miliardi di fatturato con un margine ebitda del 73% e un ritorno degli investimenti tra l’8 e l’8,5 per cento, mentre la Rab consolidata (regulatory asset base, il capitale investito netto ai fini regolatori) è attesa a 9,8 miliardi al 2026 (con un tasso di crescita annuo di circa il 4 per cento), senza considerare l’effetto delle gare d’ambito (includendolo, invece, l’asticella sale a 11 miliardi).

Margini e ricavi in crescita nei primi nove mesi

Sempre oggi la società ha presentato anche i conti dei primi nove mesi che vanno in archivio con un utile netto di 246,5 milioni, in calo del 6,1% per cento sull’anno prima, ebitda a 715,7 milioni, in progresso dell’8,3% e ricavi per 978 milioni (+6,7%). Gli investimenti tecnici ammontano a 556,6 milioni (+12,4%), mentre l’indebitamento è pari a 4,7 miliardi a fronte dei 4,4 miliardi di fine dicembre al netto degli effetti della Ifrs16 (la disciplina contabile sulle attività di leasing che pesa per 70 milioni).