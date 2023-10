Italgas positiva dopo i conti, per gli analisti risultati solidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta in calo per Piazza Affari, con quasi tutto il FTSE MIB in territorio negativo, Italgas viaggia in territorio positivo con un rialzo arrivato nelle prime battute anche oltre l'1,6% dopo la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi dell'anno e del terzo trimestre, che hanno visto salire utile e ricavi (il percorso di crescita, ha rimarcato la società, dura da 27 trimestri consecutivi) e hanno registrato valori sostanzialmente in linea, o poco superiori, alle previsioni degli analisti. «Italgas ha riportato un set di risultati solidi, complessivamente in linea con le nostre aspettative e con il consenso a tutti i livelli», sottolineano gli analisti di Intermonte.

Nei nove mesi a settembre il gruppo ha realizzato un utile netto di 316,7 milioni di euro, in rialzo del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un utile netto adjusted sempre di 316,7 milioni (+10,8%). I ricavi totali sono saliti del 26% a 1,369 miliardi, contro le stime di Intermonte per 1,375 miliardi. L'Ebitda si è attestato a 910,5 milioni, in aumento del 15,9%, mentre l'Ebit è cresciuto del 18% a 536,7 milioni. Nel periodo sono stati fatti investimenti tecnici per 589,1 milioni. «I ricavi sono aumentati principalmente grazie all'Energy Efficiency (superbonus) e al consolidamento della Grecia. Anche l’Ebitda in crescita dell’11% è stato guidato dal contributo dell’energy efficiency (seppure in misura inferiore rispetto ai trimestri precedenti) e dal pieno consolidamento della Grecia», spiegano gli analisti di Equita.

L'amministratore delegato, Paolo Gallo, ha parlato di «performance solide e di valore che hanno permesso di continuare a crescere anche in un contesto socio-economico instabile a causa del protrarsi delle tensioni internazionali», spiegando che i risultati sono stati resi possibili soprattutto grazie alla centralità delle reti di distribuzione del gas – smart, digitali e flessibili – per una transizione ecologica sicura, sostenibile e competitiva, ma anche grazie alle scelte strategiche in Grecia, con anche la fusione dei tre Dso in un unico operatore, e nel settore idrico il perfezionamento dell’acquisizione delle concessioni di Veolia. «Nel complesso, i risultati di Italgas per il terzo trimestre e per i nove mesi sono stati allineati alle nostre aspettative, senza sorprese. L'indebitamento netto è stato leggermente superiore alle attese, soprattutto a causa di un'evoluzione del capitale circolante più negativa di quanto ipotizzato», sottolineano gli analisti di Intesa Sanpaolo, secondo cui i risultati sono «in linea con le aspettative della società e con le nostre, con potenziali piccoli aggiustamenti al rialzo (a una sola cifra)».