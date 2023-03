Italgas sale dopo conti oltre stime, spicca contributo attività non regolate

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I risultati superiori alle stime, grazie a un capital gain di 30 milioni di euro, e il contributo positivo delle attività non regolate piacciono agli analisti e sostengono il titolo di Italgas, che è arrivato a guadagnare circa l'1,3% in una seduta da dimenticare per il FTSE MIB. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un utile netto adjusted di 395,7 milioni, in crescita del 7,6% rispetto al 2021 e ricavi totali adjusted in aumento del 12,1% a 1,5 miliardi, con ebitda adjusted a 1,1 miliardi (+7,3%). Lo scorso anno la società ha effettuato 814,3 milioni di investimenti dedicati principalmente alla trasformazione digitale, alla metanizzazione della Sardegna e al repurposing delle reti al fine di abilitarle alla distribuzione di gas rinnovabili. Oltre alla crescita degli indicatori economico-finanziari e allo sviluppo delle attività operative, Italgas ha segnalato di avere raggiunto anche i target di sostenibilità che nel Piano Strategico 2022-2028 erano stati rivisti ulteriormente al rialzo.

Infine, il Cda proporrà all'assemblea, convocata per il 20 aprile, la distribuzione di un dividendo da 0,317 euro per azione, in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente. Secondo Equita, i risultati di Italgas «sono migliori delle attese grazie a un capital gain di circa 30 milioni per la cessione di Napoli e altre attività. Migliore delle attese anche il contributo delle attività non regolate, principalmente per il business dell'efficienza energetica, con ricavi saliti da 76 a 192 milioni, contro attese per 157 milioni, ed Ebitda salito da 23 milioni a 49 milioni, leggermente migliore rispetto ai 43 milioni attesi». Italgas ha riportato «risultati che hanno superato le aspettative in termini reported, ma sono stati sostanzialmente in linea con le stime se rettificati per gli elementi oneoff», aggiungono gli analisti di Intermonte, che ha confermato la valutazione "neutrale" e ha alzato l'obiettivo di prezzo da 5,40 a 5,60 euro per azione, visto che «il management continua a mettere a segno risultati solidi da un punto di vista operativo e finanziario».

Per Equita è anche «positivo il contributo per il consolidamento di 4 mesi delle attività in Grecia con un Ebitda di 31 milioni rispetto ai 26 milioni attesi. In leggera contrazione l'Ebitda delle attività regolate Italiane (-1% a 973 milioni) per la contrazione di oltre 30 milioni delle regulated revenues (minore Allowed Wacc e recognised Opex in parte compensato dalla crescita della Rab) in gran parte compensati da minori spese operative (-18 milioni)». La società non ha dato guidance sul 2023, mentre il management ha spiegato che i capex in Grecia nel 2023 dovrebbero essere poco inferiori ai 200 milioni, contro i 100 milioni attesi dagli analisti. I volumi di gas distribuiti sono scesi di oltre il 10% nel 2022 (nessun impatto sui ricavi grazie al meccanismo tariffario), di questi il management stima che circa un terzo siano legati all'effetto clima e il resto alle misure di efficienza (potenzialmente strutturali). «Manteniamo un giudizio neutrale sul titolo perché la crisi del gas e l`accelerazione degli obiettivi dell`Ue per ridurre l`uso di gas fossile rappresentano un rischio per le reti di distribuzione del gas (probabile riduzione dei clienti sulla rete). Lo sviluppo del biometano come gas verde compensa in parte questi rischi», spiega ancora Equita.