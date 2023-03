Italgas sotto pressione, modificato patto sindacato Snam-Cdp Reti

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sotto pressione Italgas a Piazza Affari, risentendo della possibilità che le modifiche al patto tra gli azionisti Snam e Gdp Reti portino a una vendita di quote della società. Intanto salgono i titoli Snam . Come riportato dall'agenzia Radiocor, gli accordi modificativi del patto di sindacato tra Cdp Reti e Snam sul 39,4% del capitale del gruppo guidato da Paolo Gallo, potrebbero portare a una eventuale uscita, parziale o totale, di Snam dal capitale di Italgas.

La revisione è stata effettuata «al fine di consentire alcune specifiche ipotesi di trasferimento della quota in capo a Snam» e che, al proposito, prefigura essenzialmente due alternative: la cessione in blocco della partecipazione, pari al 13,47%, previo diritto di prelazione e gradimento di Cdp Reti (primo socio di Italgas con il 25,99%) oppure un bond convertibile, con una procedura più “leggera”, però su massimo metà della quota.

Loading...

Di recente Snam ha inserito la partecipazione in Italgas tra quelle non strategiche, per la precisione nella categoria “opportunistic asset”, anche se l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, la settimana scorsa – in occasione della conference call sui conti 2022 – ha sottolineato come al momento il 13,4% di Italgas non è in vendita. «In caso di vendita diretta, Cdp Reti avrà diritto di prelazione sull'acquisto dell'intera partecipazione e qualora non lo eserciti il trasferimento al terzo sarà comunque soggetto al gradimento dell'azionista principale. Questa opzione non creerebbe overhang su Italgas. Più complicata invece l'ipotesi di un bond convertibile che creerebbe un potenziale strumento alternativo di investimenti in Italgas con un potenziale overhang indiretto sul titolo», rilevano gli azionisti di Equita.