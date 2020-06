Italgas vede un 2020 in crescita, Borsa e analisti promuovono il titolo Il gruppo ha diffuso i target per fine anno superando le aspettative del mercato. L'azione resiste ai ribassi dell'Ftse Mib di Cheo Condina

Italgas si difende dai forti ribassi odierni della Borsa e fin dalle prime battute è il miglior titolo di un Ftse Mib falcidiato dalle vendite: arriva a guadagnare anche lo 0,8% sopra 5 euro dopo la presentazione dei target 2020 alla luce della pandemia da Covid. Già nei mesi scorsi la società guidata da Paolo Gallo aveva evidenziato come l’impatto sarebbe stato marginale se l’emergenza fosse durata pochi mesi e infatti gli obiettivi per fine anno sono tutti in crescita rispetto al 2019. Anche i principali analisti mostrano soddisfazione sui target, che sono stati in linea e anche superiori alle stime.

Ricavi oltre 1,3 mld, Ebitda tra 960 e 980 milioni

Nel dettaglio, i ricavi vengono stimati oltre 1,3 miliardi, l’Ebitda tra 960 e 980 milioni, l’Ebit tra 530 e 550 milioni e gli investimenti superiori a 700 milioni. Ciò a fronte di un debito finanziario netto di circa 4,5 miliardi e un leverage del 60%. L’anno scorso si era chiuso con ricavi a 1,257 miliardi, un mol adjusted di 907,5 milioni, un Ebit adjusted di 516 milioni e un utile netto adjusted di 345 milioni a fronte di investimenti per 740 milioni e di una posizione finanziaria netta di 4,41 miliardi.

Per Equita target oltre attese, positive anche Mediobanca e Fidentis

Equita sottolinea come i target si sono rivelati superiori alle proprie stime visto che vedeva i ricavi a 1,23 miliardi e l’Ebitda a 953 milioni. “Probabilmente il maggiore contributo è legato agli ammortamenti pregressi sui contatori già ammortizzati”, fa notare il broker che rileva anche come l’Ebit sia leggermente sopra le previsioni e gli investimenti, invece, sostanzialmente in linea. Equita sul titolo ha "hold" e target price a 5,6 euro. Anche secondo Mediobanca i target 2020 sono sopra il consensus: «Alle attuali valutazioni l’azione è attraente perché opera in un settore altamente regolato, non ha un’esposizione rilevante sulle commodity e presenta un rischio molto limitato di controparte». Infine Fidentis fa notare come la compagnia ha reagito velocemente all’emergenza Covid e ribadisce la raccomandazione all’acquisto del titolo con “buy” e prezzo obiettivo a 6,1-6,3 euro; il broker rileva infine come i target 2020 siano in linea con le proprie stime.

